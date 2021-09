Van de tribune bij Jong Utrecht tot target van Leverkusen: ‘Het is snel gegaan’

Donderdag, 16 september 2021 om 01:00 • Chris Meijer • Laatste update: 09:46

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Denso Kasius, die zich sinds zijn tijdelijke overstap van FC Utrecht naar FC Volendam stormachtig ontwikkelt.

Door Chris Meijer

Denso Kasius was een jaar geleden nog de derde rechtsback van Jong FC Utrecht, een rol waarin hij vaker op de tribune of de reservebank zat dan op het veld stond. Hoe anders is zijn situatie nu: hij is niet meer weg te denken uit de basiself van FC Volendam, zag zijn contract bij FC Utrecht afgelopen zomer opengebroken worden en werd zelfs gelinkt aan een toptransfer naar Bayer Leverkusen. “Ik heb daar zelf niet veel van gehoord, dus dat zijn vooral geruchten. Maar het is natuurlijk mooi als je je naam daar ziet staan. Heel gaaf”, zegt Kasius met een glimlach over de vermeende belangstelling van Bayer Leverkusen. “Het is allemaal heel snel gegaan in het afgelopen halfjaar. Je moet geduldig blijven, hard werken en dan komt je kans vanzelf wel. Dan moet je zorgen dat je daar klaar voor bent. Dat heb ik gedaan.”

Ondanks dat Kasius pas achttien is, moest hij in zijn nog prille loopbaan reeds de nodige obstakels nemen. In de jeugd van Feyenoord - dat hem weghaalde bij Sparta Rotterdam - kreeg hij te maken met hevige groeipijnen, waardoor hij twee jaar niet kon voetballen en uiteindelijk op zijn veertiende weggestuurd werd op Varkenoord. ADO Den Haag pikte hem op, waarna hij binnen een jaar uitgroeide tot international van Oranje Onder-16 en een aanbieding kreeg van FC Utrecht. “Het toekomstplan bij Utrecht zag er veel beter uit dan bij ADO. Deels voelde het ook wel als een beloning, maar zo ervaarde ik dat niet. Ik keek vooral naar mijn toekomst, dat was het belangrijkste. Daar kijk ik nog steeds met een goed gevoel op terug.”

In Utrecht ontwikkelde Kasius zich aanvankelijk razendsnel. Van de Onder-16 naar de Onder-17, vervolgens mocht hij al snel minuten maken in de Onder-19 en op zijn zeventiende werd hij al doorgeschoven naar Jong Utrecht. Maar bij het beloftenteam stokte die stijgende lijn even. “De laatste periode bij Jong Utrecht was wel mijn lastigste”, beaamt Kasius. Hij heeft voorlopig zeven officiële wedstrijden voor Jong Utrecht achter zijn naam staan, waarvan twee als basisspeler. “Het liefst speel je op die leeftijd iedere wedstrijd, maar nu kon ik alleen trainen en zat ik in het weekend op de bank. De Onder-19 speelde vorig seizoen door corona geen wedstrijden, anders had ik daar nog minuten kunnen maken.”

Kasius maakte in januari 2020 al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in Jong Utrecht.

Het was dan ook enigszins een verrassing dat FC Volendam zich in de winterstop van het vorige seizoen bij hem meldde. “Ik was de derde rechtsback van Jong Utrecht en Volendam stond best hoog op de ranglijst. Mensen bij Volendam dachten misschien ook wel: wat moeten wij met de derde rechtsback van Jong Utrecht? Het heeft goed uitgepakt en ik hoor nu alleen maar positieve verhalen. Nu word ik op de Dijk ook wel herkend en gevraagd voor foto’s, dus dat is ook wel mooi.” Kasius trainde slechts twee keer mee bij FC Volendam, voordat hij zijn eerste basisplaats kreeg in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Door een blessure van Marco Tol werd rechtsback Brian Plat naar het centrum van de verdediging geschoven en kwam er direct een plek vrij voor Kasius. Een plek die hij - los van enkele wedstrijden die hij moest missen door een lichte blessure - niet meer zou afstaan.

“Ik denk dat ik me daarin goed heb laten zien met een assist, ik werd ook gekozen tot man van de wedstrijd. Het belangrijkste was dat ik minuten ging maken in de Keuken Kampioen Divisie, anders blijf je hangen. Bij Volendam speel ik alles, dus beter kon het niet. De kans was groot dat ik minuten zou gaan maken, alleen moest ik mezelf natuurlijk wel bewijzen. Als ik slecht had getraind of gespeeld, had ik hier ook op de bank gezeten.” Wat in de ogen van Kasius in zijn voordeel werkte, was de spelopvatting van FC Volendam. “Met Volendam proberen we echt het spel te maken, tegenstanders zakken in omdat wij een goed positiespel spelen. Bij Jong Utrecht is het meer zo dat de tegenstander wat afgewacht wordt, om hen het spel te laten maken en te loeren op de counter. Het spel van Volendam past wat meer bij me, omdat ik de vrijheid krijg om aanvallend een bijdrage te leveren. Bij Jong Utrecht sta je meer onder druk, dus dan kom je meer in de positie waarin je fouten kunt maken. Ik ben een aanvallende rechtsback, dus dit past wel goed bij me.”

In achttien wedstrijden voor FC Volendam was Kasius voorlopig goed voor twee assists en twee doelpunten.

Ondanks de vermeende interesse van Bayer Leverkusen speelt Kasius nu nog ‘gewoon’ tot het einde van dit seizoen voor FC Volendam, zoals was afgesproken toen hij een halfjaar geleden werd gehuurd van FC Utrecht. In de tussentijd werd zijn tot 2023 lopende contract bij FC Utrecht opengebroken en met één jaar verlengd. “Het is een mooi gebaar, een teken dat ik het goed heb gedaan. Het vooruitzicht bij FC Utrecht was eerst niet zo heel goed. Ik ben vervolgens naar Volendam gegaan, speelde daar een aantal goede wedstrijden en mijn contract wordt direct opengebroken. Ik denk dat het wel een mooie beloning is”, reageert hij. Met een iets ander gevoel keerde hij vervolgens terug bij FC Volendam voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

“Het was vorig seizoen wel even wennen, omdat ik er zo in stapte. Nu is het wel lekker dat ik met al die jongens al heb gespeeld en fris het nieuwe seizoen kan starten. Natuurlijk zijn er wat andere jongens bijgekomen, verder voelt het allemaal hetzelfde. Voor mijn gevoel heb ik geen andere rol gekregen, misschien verandert dat nog gedurende het seizoen. Hoe kan ik dat zeggen? Misschien hebben de jongens nu wel door dat ik een belangrijke speler voor het team kan zijn.” Met negen punten uit de eerste zes wedstrijden is FC Volendam ietwat wisselvallig aan het seizoen begonnen. Toch is Kasius ervan overtuigd dat zijn eerste seizoen - waarin de play-offs werden gehaald en NAC Breda in de eerste ronde direct de weg naar de Eredivisie dwarsboomde - overtroffen kan worden. “Het begin van het seizoen is altijd lastig, we hebben misschien wat pech gehad. Dat mag geen excuus zijn. We zijn met het team dat we nu hebben zeker kanshebber op promotie.”

Promoveren met FC Volendam en dan terugkeren naar FC Utrecht om te strijden om een basisplaats in het eerste: dat zou voor Kasius het ideale scenario zijn. Al is hij met het laatste voorlopig nog niet echt bezig. “Concrete plannen hebben ze bij Utrecht nog niet geschetst, we zien het wel als ik terugkeer van Volendam. Het belangrijkste is dat we de doelstelling van Volendam halen: promotie naar de Eredivisie. Daarna denk ik dat ik gewoon aansluit bij het eerste en het gevecht moet aangaan met de backs daar. Ze hebben nu Hidde ter Avest staan, die doet het goed. We gaan zien hoe het gaat lopen. Ik kijk nu alleen naar dit seizoen en Utrecht komt daarna wel weer.”

Naam: Denso Kasius

Geboortedatum: 6 oktober 2002

Club: FC Volendam (gehuurd van FC Utrecht)

Positie: rechtsback

Sterke punten: aanvallende kwaliteiten, snelheid, tackles