Insigne vertrekt en tekent duizelingwekkend contract van 60 miljoen euro

Dinsdag, 28 december 2021 om 18:20 • Jeroen van Poppel

Lorenzo Insigne gaat na dit seizoen aan de slag in de Major League Soccer, zo melden Fabrizio Romano en MLS-kenner Michael Singh. De dertigjarige aanvaller van Napoli heeft een zeer lucratieve overeenkomst gesloten met Toronto FC, dat hem een basissalaris van elf miljoen euro netto (!) per jaar gaat betalen. Daarbovenop kan de Italiaan nog 4,5 miljoen euro aan bonussen verdienen.

Dat is niet alles, want Insigne verzekert zich van een contractduur van liefst vijfenhalf jaar. De linksbuiten stelt daarmee van een netto-inkomen van liefst 60,5 miljoen euro veilig, de mogelijke bonussen zelfs nog buiten beschouwing gelaten. Insigne en Toronto zijn al akkoord over een transfervrije overgang per 1 juli, maar de Canadese club bekijkt de mogelijkheden om de vleugelspits al in januari in te lijven. Daarover wordt momenteel onderhandeld met Napoli.

Insigne speelt al zijn hele leven voor Napoli en geldt als clubicoon. De 53-voudig Italiaans international maakte in 2010 zijn debuut voor i Partenopei en werd na drie verhuurperiodes vanaf 2012 een vaste waarde bij de club. In totaal speelde hij liefst 415 wedstrijden voor Napoli, waarin hij goed was voor 114 doelpunten en 91 assists. Daarmee moet Insigne alleen Dries Mertens, Marek Hamsík en Diego Maradona voor zich dulden op de all-time topscorerslijst van de club. Insigne heeft overigens nog één doelpunt nodig om het aantal van Maradona te evenaren.

In november werd al duidelijk dat Insigne de club zou gaan verlaten. De aanvaller, die voor vijf miljoen euro per jaar op de loonlijst staat, kreeg van Napoli weliswaar een voorstel om zijn contract te verlengen, maar zou daarbij de helft van zijn salaris moeten inleveren. "Normaal gesproken bied je een speler méér geld aan als je wil dat die verlengt", zei zijn zaakwaarnemer Vincenzo Pisacane vorige maand tegen Il Roma. "We respecteren Aurelio De Laurentiis (de voorzitter van Napoli, red.), maar hij weet dat hij méér salaris zal moeten bieden om Insigne te behouden, niet minder."