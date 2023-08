Napoli start Serie A-seizoen met zege, ondanks doelpunt Abdou Harraoui

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 20:28 • Sam Vreeswijk

Napoli is het Serie A-seizoen begonnen met een 1-3 overwinning op bezoek bij promovendus Frosinone. De regerend landskampioen kwam nog wel op achterstand door een doelpunt van Abdou Harraoui, maar dankzij treffers van Matteo Politano en Victor Osimhen trok Napoli alsnog aan het langste eind. Door de zege gaat de ploeg uit Napels voorlopig aan kop in de Serie A.

Napoli moest het doen zonder Khvicha Khvaratskhelia, die geblesseerd is. Derhalve begon Giacomo Raspadori op de linksbuitenpositie. De deze zomer naar Bayern München vertrokken Kim Min-jae werd in het hart van de verdediging vervangen door Juan Jesus. Aan de kant van Frosinone, dat afgelopen seizoen kampioen werd van de Serie B, startte Harraoui. De voormalige middenvelder van Sparta Rotterdam maakte deze zomer voor 2,5 miljoen euro de overstap van Sassuolo.

De voetballer uit Leiden scoort in zijn debuut ?? En dat tegen de landskampioen ?? Zijn dag kan niet meer stuk!#ZiggoSport #SerieA #FrosinoneNapoli pic.twitter.com/k2y57z4Yde — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023

Al binnen zeven minuten stond de thuisploeg verrassend op 1-0. Na een corner wilde Jens Cajuste de bal wegwerken, maar daarbij schopte hij tegenstander Jaime Báez ongelukkig onderuit: penalty. Die werd benut door Harraoui. Binnen een kwartier had ook Napoli z'n eerste treffer in het net liggen. Een schot van Piotr Zielinski werd geblokt, belandde bij Politano en laatstgenoemde haalde hard uit: 1-1. Na een volley naast van Anthony Oyono en een afgekeurde goal van Raspadori (wegens buitenspel) ging Napoli alsnog met een 1-2 voorsprong de rust in. Giovanni Di Lorenzo versnelde aan de rechterkant van het veld en legde terug op Osimhen, die hard en hoog raak schoot.

Frosinone verdedigt slordig waardoor Napoli de kans voor de gelijkmaker grijpt en is het Politano die hem benut! ??#ZiggoSport #SerieA #FrosinoneNapoli pic.twitter.com/0WYTqrwTDI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023

Na een klein uur spelen rook Frosinone aan de 2-2, toen een vrije trap van Báez op de binnenkant van de paal belandde. Een minuut later was Napoli aan de andere kant van het veld ook dicht bij de vierde treffer van de wedstrijd: na een goede bal van Zielinski op Osimhen schoot laatstgenoemde in kansrijke positie over. Twintig minuten later nam de spits revanche voor die gemiste kans: hij werd diepgestuurd door Di Lorenzo en rondde koelbloedig af. 1-3 was ook de eindstand.

De topspits van Napoli weet nog steeds hoe hij moet scoren! Frosinone is slordig waardoor de landskampioen daarvan weet te profiteren ??#ZiggoSport #SerieA #FrosinoneNapoli pic.twitter.com/9CCAszzSaL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023