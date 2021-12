RTL Boulevard onthult berichten Labyad aan Mazraoui na vermeend incident

Maandag, 27 december 2021 om 19:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:26

Er is nieuw bewijs opgedoken in de zaak van Zakaria Labyad. RTL Boulevard meldt maandagavond dat de middenvelder van Ajax direct na de vermeende mishandeling van aannemer Hocein Zouhri berichten naar ploeggenoot Noussair Mazraoui heeft gestuurd. In die berichten zegt Labyad onder meer dat ‘hij (vermoedelijk de aannemer, red.) gekregen heeft’. Volgens advocaat Clarice Stenger vormen de appjes overigens geen onomstotelijk bewijs voor de mogelijke mishandeling.

Direct na het incident in juli 2020 zou vanaf de telefoon van Labyad een bericht via WhatsApp gestuurd zijn naar de persoon die in de betreffende telefoon opgeslagen staat als ‘Nous’. Volgens RTL Boulevard gaat het mogelijk om Mazraoui. Het programma zou de bewuste berichten hebben ingezien. “Zes man in tien minuten vanuit Utrecht. Hij heeft gekregen man. Politie kwam. Wahed gekke kale gozer. Hij zei: ‘Als je je bek opentrekt tegen hen, ben je helemaal van mij’”, zo klinkt het. Stenger, te gast in het programma, meldt dat dit geen onomstotelijk bewijs voor mishandeling is. “Je kan uit het appje niet een op een afleiden dat er sprake is geweest van mishandeling. En als het al klopt, dan is het ook niet duidelijk wat de rol van Labyad is geweest.”

Het incident zou zich hebben afgespeeld op 5 juli 2020, toen een al langer sluimerend conflict escaleerde. Er ontstond ruzie over de kwaliteit van het werk dat de aannemer de voorbije twee maanden had geleverd bij de villa van Labyad in Het Gooi. Labyad wilde de rekening niet betalen. De aannemer meldde zich op 5 juli bij de villa voor een gesprek over hoe het nog te incasseren geld betaald zou worden. Bovendien wilde hij spullen ophalen die zich nog in de woning bevonden. Labyad zou zich vervolgens bedreigd hebben gevoeld toen de aannemer op ramen en deuren begon te bonken. Labyad belde toen niet de politie, maar zijn familie uit Utrecht. Die zijn met veel mensen gekomen en hebben die aannemer 'een flink pak slaag gegeven', beweerde John van den Heuvel in de uitzending.

De beelden ‘laten zien dat de aannemer op de oprit van Labyads villa wordt omsingeld door een groepje mannen en dat hij geslagen wordt', meldde de voice-over van RTL Boulevard bij het tonen van een reconstructie van de ingeziene beelden. "Na een paar seconden loopt een man het groepje uit. Dat zou dan gaan om Zakaria Labyad", werd eraan toegevoegd. De aannemer belde 112, maar zou vervolgens onder druk hebben verklaard dat er niets aan de hand was. De agent ter plaatse stuurde daarna iedereen naar huis. Later werd dus duidelijk dat het incident is vastgelegd. De aannemer beweert ook een vuurwapen te hebben gezien; de beelden zouden daar bewijs van kunnen leveren.

Zouhri probeerde de beelden van het mishandelingsincident bij de woning van Labyad eerder deze maand middels een kort geding in handen te krijgen. De beelden zijn gemaakt door camera's die in het bezit zijn van de Ajacied en de betreffende beelden waren door de rechter in een eerder stadium al toegewezen aan de aannemer. Het beveiligingsbedrijf komt enige tijd later echter met het verhaal dat er geen beelden zijn of dat ze niet bewaard zijn gebleven. Zouhri geloofde deze uitleg niet en maakte derhalve de gang naar de rechter, die afgelopen vrijdag oordeelde dat als er geen beelden zijn, er ook niets hoeft te worden verstrekt aan de aannemer.

Het is nu afwachten wat de volgende stap van het Openbaar Ministerie zal zijn in deze zaak. Zouhri hoopt dat de minuut aan film die zijn juridisch adviseur reeds in handen heeft alsnog tot vervolging van Labyad en zijn familieleden zorgt. Het gaat overigens om beelden die met een telefoon van het beveiligingsscherm zijn gemaakt. Op de niet al te scherpe beelden is te zien dat een man die tegen een auto leunt wordt omringd door een groepje mensen. Daarbij vallen enkele klappen. Labyad verschijnt ook even in beeld, al is niet goed waar te nemen wat hij precies allemaal doet.