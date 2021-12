‘Joan Laporta wil koste wat het kost transfer naar Real Madrid voorkomen’

Zondag, 26 december 2021 om 14:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:05

Joan Laporta wil er koste wat kost voor zorgen dat Erling Braut Haaland niet bij Real Madrid tekent, zo schrijft Marca. Ook voor een mogelijke transfer van Kylian Mbappé naar de Koninklijke staat de voorzitter van Barcelona niet te springen, maar Laporta wil in ieder geval alles in het werk stellen dat de spits van Borussia Dortmund niet in het shirt van Real gaat spelen.

Vanaf 1 januari is Mbappé, die over een aflopend contract beschikt, vrij om met Real te onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer. De aanvaller van Paris Saint-Germian beschikt over een aflopend contract en heeft er nooit een geheim van gemaakt graag voor Real Madrid te willen spelen. De mogelijkheid bestaat dat hij in de Spaanse een hoofdstad een voorhoede gaat vormen met Haaland. Hier wil Laporta echter een stokje voor steken. De president van Barça had enkele dagen geleden een ontmoeting met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de Noorse doelpuntenmachine.

Raiola sloot onlangs tegenover Sport1 niet uit dat Haaland spoedig ‘een volgende stap gaat maken’. Laporta wil er echter voor zorgen dat de spits van Dortmund niet voor Real kiest. De president van Barcelona bekijkt volgens Marca de mogelijkheden om Haaland naar het Camp Nou te halen, maar wil bovenal niet dat hij naar de grote concurrent vertrekt. Het is een obsessie geworden, zo schrijft de Spaanse sportkrant. Marca vergelijkt een eventuele Real-voorhoede bestaande uit Mbappé, Haaland en Vinícius Júnior met de Barcelona-aanval met Luis Suárez, Lionel Messi en Neymar. Het is een schrikbeeld voor Laporta.

Volgens Sport krijgen Barcelona en Real Madrid in de strijd om de handtekening van Haaland concurrentie van Manchester City. The Citizens zijn naarstig op zoek naar een nieuwe centrumspits en met het aanstaande vertrek van Ferran Torres heeft manager Josep Guardiola minder smaken om uit te kiezen in zijn voorhoede. De komst van Harry Kane wordt als onmogelijk beschouwd, waardoor de aandacht nu is verlegd naar Haaland. Dortmund heeft echter duidelijk gemaakt dat een vertrek van zijn sterspeler in de winter geen optie is. Geïnteresseerde clubs moeten zich dan ook richten op een transfer na dit seizoen, wanneer Haaland voor een gelimiteerde transfersom van 75 miljoen euro op te pikken is in Duitsland.