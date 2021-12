Oordeel in zaak rond Labyad; aannemer vestigt hoop op één minuut

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de geruchtmakende zaak rondom Zakaria Labyad, meldt het Algemeen Dagblad. Aannemer Hocein Zouhri, die aangifte deed tegen onder meer de aanvaller van Ajax, krijgt ondanks een kort geding niet alle camerabeelden in handen van het incident waar ook Labyad bij betrokken was. Het beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de camera's pleit dat er geen aanvullende beelden zijn en de rechter gaat mee in dat verhaal. Zouhri moet het nu doen met een minuut aan film die al wel in bezit is van zijn juridisch adviseur Karim Aachboun. Laatstgenoemde benadrukt overigens in een reactie aan Voetbalzone dat Labyad geen procespartij is en dat het uitsluitend gaat om het kort geding tegen het beveiligingsbedrijf.

Zouhri probeerde de beelden van het mishandelingsincident bij de woning van Labyad eerder deze maand middels een kort geding in handen te krijgen. De beelden zijn gemaakt door camera's die in het bezit zijn van de Ajacied en de betreffende beelden waren door de rechter in een eerder stadiun al toegewezen aan de aannemer. Het beveiligingsbedrijf komt enige tijd later echter met het verhaal dat er geen beelden zijn of dat ze niet bewaard zijn gebleven. Zouhri geloofde deze uitleg niet en maakte derhalve de gang naar de rechter, die nu oordeelt dat als er geen beelden zijn, er ook niets hoeft te worden verstrekt aan de aannemer.

Het incident vond plaats in juli 2020, maar kwam pas in oktober van dit jaar in het nieuws. De Ajax-speler en enkele familieleden zouden Zouhri hebben geslagen en bedreigd na ruzie over een onbetaalde rekening. De aannemer verrichtte verschillende werkzaamheden aan de villa van Labyad, maar dat was naar verluidt niet zoals de reservespeler van Ajax voor ogen had. Zouhri kwam verhaal halen toen hij Labyad niet kon bereiken en de confrontatie bij de woning escaleerde uiteindelijk. Op beeld zou zijn vastgelegd dat de aannemer met een vuurwapen werd bedreigd. Labyad op zijn beurt deed aangifte van huisvredebreuk en bedreiging.

Het is nu afwachten wat de volgende stap van het Openbaar Ministerie zal zijn in deze zaak. Zouhri hoopt dat de minuut aan film die zijn juridisch adviseur reeds in handen heeft alsnog tot vervolging van Labyad en zijn familieleden zorgt. Het gaat overigens om beelden die met een telefoon van het beveiligingsscherm zijn gemaakt. Op de niet al te scherpe beelden is te zien dat een man die tegen een auto leunt wordt omringd door een groepje mensen. Daarbij vallen enkele klappen. Labyad verschijnt ook even in beeld, al is niet goed waar te nemen wat hij precies allemaal doet.

Volgens Aachboun is het onderzoek naar het incident bij de villa van Labyad nog steeds in volle gang. "Volgens de laatste berichten zijn alle verhoren inmiddels afgenomen. Cliënt ziet de vervolgingsbeslissing dan ook met vertrouwen tegemoet", zo laat de advocaat van Zouhri vrijdag weten in een korte reactie aan het Algemeen Dagblad.