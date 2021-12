Ajax weigert Mohammed Kudus naar de Afrika Cup te laten gaan

Donderdag, 23 december 2021 om 07:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:45

De kans is zeer klein dat Mohammed Kudus komende maand uitvliegt naar de Afrika Cup. De middenvelder kampt al het hele seizoen met blessureleed en heeft van Ajax geen toestemming gekregen om af te reizen voor het Afrikaanse landentoernooi, zo vertelde Erik ten Hag woensdagavond na afloop van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-0).

Lange tijd was het de vraag of de Afrika Cup wel doorgang zou vinden, gezien de oplaaiende omikronvariant van het coronavirus. De beslissing om het toernooi wel door te laten gaan viel woensdagmiddag in een online meeting. Het besluit betekent slecht nieuws voor Ajax, daar doorgaans vier spelers zouden afreizen voor het toernooi. Sébastien Haller (Ivoorkust), André Onana (Kameroen), Noussair Mazraoui (Marokko) en Mohammed Kudus (Ghana) behoren allen tot de Afrikaanse internationals binnen de selectie van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video TOP 10 GOALS - Jong Ajax in 2021 | Ünüvar, De Waal, Martha & meer! Meer videos

Kudus, die in november nog geblesseerd terugkeerde van WK-kwalificatiewedstrijden met Ghana, hoeft er echter niet op te rekenen dat hij in januari en februari met Ghana uitkomt op de Afrika Cup. "De Ajax-trainer denkt dat het heel onverstandig is als Kudus zonder wedstrijdritme zo'n zwaar toernooi gaat spelen", plaatste De Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns woensdagavond op Twitter. Mocht Kudus toch worden opgeroepen door Ghana, dan is Ajax volgens de regelementen verplicht om de middenvelder af te staan.

Kudus kwakkelt al het hele seizoen met blessureleed en kwam dit seizoen pas in vijf Eredivisie-duels in actie namens de Amsterdammers. Ook kwam hij één keer in actie namens Jong Ajax. De Ghanees miste al een groot deel van de voorbereiding op het huidige seizoen, plus de eerste zes officiële wedstrijden van deze voetbaljaargang als gevolg van een enkelblessure. Vorig seizoen stond hij door een meniscusblessure langdurig aan de kant. Door al het blessureleed speelde de 21-jarige middenvelder pas 28 officiële wedstrijden voor Ajax sinds hij in de zomer van 2020 overkwam van FC Nordsjaelland.