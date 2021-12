Zorgen om Ter Stegen verdwijnen niet ondanks lofzang van Xavi

Woensdag, 22 december 2021 om 14:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:21

Er is intern bij Barcelona twijfel ontstaan over de fitheid van Marc-André ter Stegen, zo weet Sport woensdag te onthullen. De Spaanse krant denkt dat de mindere prestaties van de Duitse doelman grotendeels te maken hebben met aanhoudende knieklachten. Xavi sprak onlangs nog wel zijn vertrouwen uit in Ter Stegen, die in 2020 zijn contract in het Camp Nou verlengde tot de zomer van 2025.

De 29-jarige Ter Stegen kampt al sinds 2019 met problemen aan de knie. In augustus 2020, enkele dagen na de 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League, ging de keeper onder het mes. Volgens Sport kwam de ingreep destijds als een verrassing voor Quique Setién. De toenmalig trainer van Barcelona zou namelijk niet op de hoogte zijn geweest van de kwetsuur van Ter Stegen. De sluitpost moest vanwege de operatie bijna drie maanden revalideren.

Aan het einde van het seizoen 2020/21 vertrok Ter Stegen naar Zweden voor therapeutische behandeling aan de knie. De sessies aldaar hadden niet het gewenste effect, want de Duitser was niet op tijd fit voor het EK. Ter Stegen moest de eerste twee wedstrijden van het seizoen laten schieten, maar staat inmiddels op vijftien duels in La Liga en zes duels in de Champions League. Desondanks zijn er naar verluidt zorgen over de fitheid van Ter Stegen. Afgelopen zomer al was er serieuze interesse in Gianluigi Donnarumma, die AC Milan echter inruilde voor Paris Saint-Germain. Daarnaast lijkt André Onana definitief voor Internazionale te hebben gekozen.

Sport ziet Ter Stegen bijna in elke wedstrijd van Barcelona wel een fout maken. Zo zag de doelman er afgelopen weekeinde niet goed uit bij het doelpunt van Pere Milla in de thuiswedstrijd tegen Elche (3-2). Men denkt dat Ter Stegen zijn knie probeert te ontzien en verwijst naar het feit dat hij meestal aan zijn rechterkant wordt gepasseerd. Er zijn geen twijfels bij Barcelona over het meevoetballende gedeelte van de 27-voudig international van Duitsland. Wel zijn de Catalanen bang dat de knieklachten niet op korte termijn zullen zijn verholpen.

Xavi sprong in aanloop naar het uitduel met Sevilla (1-1) nog in de bres voor Ter Stegen. De kritiek op de keeper na de ontmoeting met Elche deed de Barcelona-coach weinig. "Onze tegendoelpunten zijn een probleem van het elftal, niet van onze doelman of de verdediging alleen. Marc-André viel weinig te verwijten tegen Elche. Sowieso is hij van fundamentele waarde voor ons", zo klonk het maandag op een persmoment. Xavi schat de bekritiseerde Ter Stegen dan ook hoog in. "Qua kwaliteit is alleen Manuel Neuer van hetzelfde niveau."