FC Groningen en Danny Buijs na dit seizoen uit elkaar

Woensdag, 22 december 2021 om 13:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:52

Danny Buijs vertrekt aan het einde van het seizoen bij FC Groningen, meldt de club via de officiële kanalen. De 39-jarige oefenmeester is bezig aan zijn vierde seizoen als coach in het noorden. Buijs presteert dit seizoen wisselvallig met zijn elftal en zit al enige tijd op de schopstoel. Ook het contract van assistent-trainer Adrie Poldervaart wordt niet verlengd. FC Groningen ging dinsdagavond met 1-0 onderuit op bezoek bij AZ en gaat als nummer twaalf de winterstop in.

Het nieuws over de contractontbinding komt eerder dan gepland, daar beide partijen in eerste instantie pas na de winterstop in gesprek zouden gaan. "Wij hebben als directie een evaluatie met elkaar gevoerd en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat we geen contractverlenging aangaan", vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de website van de club. "Danny heeft als hoofdtrainer tot nu toe goed gepresteerd bij FC Groningen en daarvoor verdient hij absoluut de complimenten. We zijn er met elkaar van overtuigd dat we ook dit seizoen goed en succesvol kunnen afmaken. Daar gaan we met elkaar keihard aan werken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Vier jaar geleden heb ik de kans gekregen om hoofdtrainer van FC Groningen te worden", reageert Buijs. "Daar blijf ik de club altijd dankbaar voor en ik ben er trots op wat we in die periode met elkaar hebben bereikt. We hebben sportieve prestaties geboekt en spelers hebben zich individueel kunnen ontwikkelen in onze manier van werken. Maar vooral de binding tussen club, team en supporters is in die jaren in mijn ogen op een ongelooflijk positieve manier gegroeid. Na dit seizoen ga ik een nieuw avontuur aan. Tot die tijd gaan we er met elkaar alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om ook dit seizoen succesvol af te sluiten."

Buijs werd in 2018 door FC Groningen aangesteld als opvolger van Ernest Faber. De oud-middenvelder kwam over van Harkemase Boys en begon aan zijn eerste klus in het betaalde voetbal. Dat het contract van Poldervaart eveneens niet wordt verlengd is opmerkelijk te noemen, daar de assistent-trainer afgelopen zomer onder geen beding mocht vertrekken toen De Graafschap zich voor hem meldde. Poldervaart was duidelijk niet te spreken over die gang van zaken. "Ik heb altijd aangegeven dat ik graag nog een keer hoofdtrainer wil worden. En we hebben het niet over een vergelijkbare club als Groningen. De Graafschap is gewoon een schitterende club en dat was voor mij echt een feestje geweest. Het was een unieke kans."

Bronnen meldden destijds dat De Graafschap bereid was om 30.000 euro te betalen, terwijl Groningen een bedrag van 100.000 euro verlangde voor de rechterhand van Buijs. "In mijn ogen wil De Graafschap voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. We hoeven niet voor sinterklaas te spelen", zei Fledderus daarover. "Volgens mij hebben we ons heel redelijk opgesteld, maar uiteindelijk lagen we enorm ver uit elkaar. Een opvolger kost ook geld en we moeten dan een nieuwe technische staf samenstellen. Ik begrijp dat Adrie hier even stuk van is en dat mag natuurlijk ook."