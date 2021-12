‘Bayern zet toch alles op alles en wil 20 miljoen euro per jaar gaan betalen’

Woensdag, 22 december 2021 om 09:54 • Chris Meijer

Een langer verblijf van Kingsley Coman bij Bayern München is toch niet uitgesloten. De clubleiding van der Rekordmeister is onder de indruk van het optreden van de 25-jarige vleugelaanvaller in de eerste seizoenshelft en wil hem daardoor koste wat het kost binnenboord houden. Bayern zou volgens BILD zelfs bereid zijn om de forse financiële eisen van Coman in te willigen om zijn in 2023 aflopende contract nog te kunnen verlengen.

Bayern zit al langer in de maag met het contract van Coman. De koploper van de Bundesliga wil graag verder met de 36-voudig Frans international, maar de onderhandelingen liepen voorlopig op niets uit. Het voornaamste struikelblok waren de financiële eisen van Coman: hij verlangt naar verluidt een salaris van circa twintig miljoen euro per jaar, terwijl hij nu acht miljoen euro per annum krijgt bijgeschreven. Eerder werd gemeld dat het salaris van Leroy Sané (circa achttien miljoen euro per jaar) de reden was voor de entourage van Coman om hoog in de boom te gaan zitten in de onderhandelingen over een nieuw contract.

Met een jaarsalaris van twintig miljoen euro per jaar zou Coman het bedrag naderen dat Robert Lewandowski krijgt bijgeschreven en bij de absolute grootverdieners van de selectie gaan horen. Bayern was lang niet van plan om een dergelijk salaris te betalen, waardoor een transfervrij vertrek in de zomer van 2023 lonkte. Zaakwaarnemer Pini Zahavi stuurde daar op aan, om zo bij een transfervrije overstap een forse tekenbonus te kunnen opstrijken. Bovendien werd er geacht dat Premier League-clubs wél bereid waren om te voldoen aan de forse financiële eisen.

Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United en Manchester City werden de afgelopen tijd allemaal genoemd als gegadigden voor Coman. Door zijn goede seizoenshelft is Bayern nu echter toch bereid om hem tegemoet te komen. Coman kende door een operatie vanwege een lichte hartritmestoornis een stroeve start van het seizoen, maar was vervolgens in zeventien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists. Bayern is daardoor vastberaden om hem binnenboord te houden.

Het betekent dat de gesprekken tussen Bayern en de entourage van Coman opnieuw opgestart zijn. Waar BILD meldt dat de Duitse club bereid is om aan de financiële eisen van Coman te voldoen, meldt Sky Deutschland dat er voorlopig nog sprake is van een fors verschil tussen vraag en aanbod van vijf tot zes miljoen euro. Eerder werd gemeld dat Bayern aanvankelijk niet verder wilde gaan dan een jaarsalaris van vijftien miljoen euro. De door Paris Saint-Germain opgeleide Coman speelt sinds 2015 voor Bayern, nadat hij eerst op huurbasis en twee jaar later definitief werd overgenomen van Juventus. Coman was voorlopig goed voor 46 doelpunten en 52 assists in 217 officiële wedstrijden voor Bayern.