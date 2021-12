Feyenoord slaat belangrijke slag en gaat spoedig verlengen met Toornstra

Maandag, 20 december 2021 om 17:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:53

Jens Toornstra gaat op korte termijn zijn contract verlengen bij Feyenoord, verzekert Feyenoord Transfermarkt. De 32-jarige middenvelder beschikt momenteel over een contract tot komende zomer. Volgens het doorgaans goed ingelichte twitteraccount gaat het om een contract 'voor de korte termijn'. Toornstra kwam in 2014 over van FC Utrecht en is in Rotterdam-Zuid bezig aan zijn achtste seizoen.

Toornstra werd in de zomer van 2014 door Feyenoord overgenomen van Utrecht en tekende in Rotterdam een contract voor vier jaar. Hij was niet altijd verzekerd van een basisplek, maar heeft onder Arne Slot zijn plek in het elftal weten te bemachtigen. Dit seizoen kwam hij in alle 17 competitiewedstrijden in actie, waarvan 15 keer als basisspeler. Daarin wist hij drie keer het net te vinden. Toornstra is sinds het vertrek van Steven Berghuis de nieuwe aanvoerder bij Feyenoord en wordt gezien als boegbeeld van de club. Hij won de titel in 2017 en schreef in 2016 en 2018 de TOTO KNVB Beker op zijn naam met de club.

?????????????? ?? • Jens Toornstra blijft langer bij #Feyenoord. Club en speler zijn er uit: Er gaat op- en voor korte termijn verlengd worden. De captain gaat zich voor zijn negende (!) seizoen aan de Rotterdammers verbinden. It’s happening. ?? — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) December 20, 2021

In een interview met de Volkskrant liet hij zich in november al positief uit over een langer verblijf bij Feyenoord. "Het zou mooi zijn als ik qua aantal gespeelde wedstrijden voor Feyenoord in een mooi rijtje kom", zei hij. Toornstra staat nu zevende met 291 duels (63 doelpunten, 57 assists) en kan dit seizoen de top 5 binnenstormen. Ben Wijnstekers (383 wedstrijden) is nog altijd de speler met de meeste duels namens Feyenoord, gevolgd door Wim Jansen (375), Sjaak Troost (361), Joop Hiele (358) en Eddy Treytel (316).