Kwakman en Perez beleven weinig plezier aan interviews Dusan Tadic

Zondag, 19 december 2021 om 19:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:55

Kees Kwakman en Kenneth Perez kijken niet met veel plezier naar de interviews van Dusan Tadic. Als aanvoerder van Ajax geeft Tadic na iedere wedstrijd zijn visie, maar zijn gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal zorgt voor weinig diepgang, merken de analisten van ESPN op. "Ik ga hem even een berichtje sturen dat hij op Nederlandse les moet. Er moet nu wel wat gebeuren", zegt Kwakman in Dit was het Weekend.

Kenneth Perez vraagt zich af of Tadic niet beter in het Engels geïnterviewd kan worden, maar de aanvaller geeft volgens presentator Jan Joost van Gangelen zelf de voorkeur aan het Nederlands. “Maar dan komt er natuurlijk helemaal niets uit”, reageert Kwakman. “In ieder geval voetbalinhoudelijk niet.” Perez stipt aan dat het moeilijk is om ‘de diepte in te gaan’ in een taal die je niet goed onder de knie hebt.

Tadic had vorige week na de 1-2 nederlaag tegen AZ kritiek op de mentaliteit van zijn ploeg, maar was na de 0-2 zege op Feyenoord positiever. "Het was vandaag heel veel beter. We moeten altijd goed werken", zei de aanvaller. "Ook als je niet goed speelt, moet je honderd procent geven en alles doen om te winnen. De laatste jaren zijn we kampioen geworden door deze winnaarsmentaliteit."

"Dit was een moeilijke wedstrijd", gaf Tadic verder aan. "Wij speelden beter in de eerste helft, maar niet goed. In de tweede helft was er meer strijd. Feyenoord had goede aanvallen. Het is belangrijk om te winnen. Wanneer je 0-1 voorstaat in De Klassieker, moet je een beetje slim spelen. Wij wilden een tweede doelpunt maken, maar Feyenoord zette hoog druk bij ons. Wij konden het beter doen."

Het interview van Dusan Tadic is te zien op de website van ESPN.