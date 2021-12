Ten Hag kiest voor Schuurs in De Klassieker tegen Feyenoord

Zondag, 19 december 2021 om 13:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:25

Erik ten Hag heeft de opstelling bekendgemaakt van Ajax voor De Klassieker tegen Feyenoord van zondagmiddag. Daar waar midweeks tegen Barendrecht (4-0) werd gekozen voor de B-keus, daar treedt de regerend landskampioen in De Kuip uiteraard op volle oorlogssterkte aan. Het is de eerste keer dat Steven Berghuis met Ajax tegenover zijn oude werkgever uit Rotterdam-Zuid staat. Perr Schuurs krijgt in het hart van de defensie de voorkeur boven Devyne Rensch, met Jurriën Timber die doorschuift naar de rechtsbackpositie. De aftrap van De Klassieker is om 14.30 uur.

Timber vervangt op de rechterflank Noussair Mazraoui, die vanwege een bovenbeenblessure ook ontbreekt tegen Feyenoord. Daarnaast behoudt Lisandro Martínez zijn basisplaats ten opzichte van de bekerontmoeting met de amateurs van Barendrecht. De defensie van Ajax wordt compleet gemaakt door linksback Daley Blind, met Remko Pasveer als doelman daarachter. Op het middenveld wordt Berghuis geflankeerd door Edson Álvarez en Ryan Gravenberch. In de voorhoede moeten Antony en aanvoerder Dusan Tadic zorgen voor de aanvoer richting aanvalsleider Sébastien Haller. Onder meer Davy Klaassen, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico en David Neres moeten weer genoegen nemen met een plaats op de bank.

Ajax aast op sportieve revanche in De Kuip. Ten Hag zag zijn ploeg een week geleden in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 verliezen van AZ. PSV wist wel te winnen en is derhalve met 37 punten de koploper in de Eredivisie. Feyenoord liet twee punten liggen tegen FC Groningen (1-1), waardoor de Rotterdamse club net als Ajax met 36 punten uit 16 wedstrijden aan De Klassieker begint. Afgelopen seizoen won Ajax op eigen veld met 1-0 van Feyenoord, met het enige doelpunt van Gravenberch. De formatie van Ten Hag won enkele maanden later ook in Rotterdam, ditmaal met ruime cijfers: 0-3.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra

Opstelling Ajax: Pasveer; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.