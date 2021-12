Everton troeft José Mourinho af en betaalt minimaal 21 miljoen euro

Vrijdag, 17 december 2021 om 12:02 • Daniel Cabot Kerkdijk

Vitaliy Mykolenko staat voor een winterse overgang naar Everton. Transfermarktexpert Fabrizio Romano onthult vrijdag dat de verdediger van Dynamo Kiev op het moment van schrijven een medische keuring bij de Premier League-club ondergaat. Met de overgang van de 22-jarige Oekraïner is een bedrag van minimaal 21 miljoen euro gemoeid.

Mykolenko werd al langere tijd in verband gebracht met een vertrek bij Dynamo Kiev, de club waar hij al sinds 2012 deel van uitmaakt. AS Roma zou recent een formeel bod van circa zeventien miljoen euro hebben uitgebracht, maar José Mourinho kan naar de komst van de verdediger fluiten. Rafael Benitez daarentegen krijgt een oplossing voor de problemen aan de linkerkant van de defensie, waar Lucas Digne de voorbije weken ontbrak.

Mykolenko speelt voornamelijk als linkervleugelverdediger en heeft in totaal 132 officiële duels voor Dynamo Kiev achter zijn naam staan. Daarin was de Oekraïens international goed voor zeven treffers. Volgens Romano zal Everton het aankoopbedrag in termijnen aan Dynamo overmaken en zal dat naar alle waarschijnlijkheid over de duur van het contract worden verspreid.

“Mykolenko gaat naar Everton”, zo liep Dynamo-trainer Mircea Lucescu deze week al op de zaken vooruit. “Het is voor Dynamo de eerste, grote uitgaande transfer sinds Andriy Yarmolenko.” De aanvaller, nu uitkomend voor West Ham United, maakte medio 2017 voor 25 miljoen euro de overstap van Dynamo naar Borussia Dortmund. “Mykolenko is een jonge speler en zou een voorbeeld moeten zijn voor anderen. Het is heel belangrijk dat spelers hun kwaliteiten kunnen tonen en ook de gelegenheid daartoe krijgen.”