‘Ajax is samen met PEC Zwolle de grootste teleurstelling van het seizoen’

Maandag, 13 december 2021 om 23:36 • Laatste update: 23:56

Daags na de nederlaag van Ajax in de Eredivisie tegen AZ (1-2) wordt er veel gesproken over de prestatie van de Amsterdammers. De ploeg van trainer Erik ten Hag liet dit seizoen al veel punten liggen in eigen huis en heeft de koppositie moeten overdragen aan PSV, dat nu één punt meer heeft. Ook bij Voetbalpraat was de nederlaag van Ajax onderwerp van gesprek maandagavond. Kenneth Perez vond het allemaal 'niet zo dramatisch' wat de ploeg van Ten Hag liet zien, terwijl Leon ten Voorde Ajax 'de grootste teleurstelling van het seizoen' noemt.

"Ik vond dat Ajax heel kritisch op zichzelf was na de wedstrijd", aldus Kenneth Perez. "Dat past wel bij hun, want als ze verliezen ligt het altijd aan hunzelf en niet aan de tegenstander. Daar vond ik alleen geen sprake van in deze wedstrijd. Het was niet dat ze de spelers van AZ zomaar lieten lopen." Ten Hag gaf na afloop voor de camera's van ESPN aan dat hij vooral moeite had met de houding van zijn spelers. "We begonnen helemaal niet slecht, alleen de honderd procent overtuiging die ontbreekt. En dat zie je dus in de eindfase, maar dat zie je ook in de omschakeling. En ook bij het winnen van de tweede ballen, die waren allemaal voor AZ. En daar heb ik heel veel moeite mee."

De manier waarop Ten Hag de pers te woord stond zorgde voor verbazing bij Ten Voorde. De verslaggever van TC Tubantia groeide in hetzelfde dorp op als Ten Hag en is al jaren goed bevriend met de trainer van Ajax. "Dit had ik nog niet eerder van hem gezien", aldus Ten Voorde over de reactie van Ten Hag na afloop van het duel. "Hij was echt kwaad. Ik kon aan zijn gezicht ook wel zien dat hij het meende. Dit was geen spel. Ik heb alleen de laatste twintig minuten gezien van de wedstrijd, maar ik denk dat het een groter verhaal is. Een verhaal van 'weer een nederlaag' en 'weer puntenverlies'."

"In de Champions League hebben ze achttien punten behaald, maar in de Eredivisie verspelen ze punten tegen FC Utrecht, Heracles, Go Ahead Eagles, FC Twente en dan nu AZ er overheen. Dat was denk ik de druppel dat hij zo reageerde", probeert Ten Voorde de reactie van Ten Hag te verklaren. "Ajax wordt weleens vergeleken met Bayern München, maar Bayern morst geen punten na een Champions League-wedstrijd. Dat is de echte top. Als je kijkt naar de competitie vind ik Ajax samen met PEC Zwolle de grootste teleurstelling dit seizoen. PSV overtuigt ook echt niet, maar die staan door Ajax bovenaan."