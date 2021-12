Wensenlijstje van Rangnick lijkt slecht nieuws voor Van de Beek te betekenen

Zaterdag, 11 december 2021 om 11:39

Ralf Rangnick is van mening dat Manchester United in januari zijn middenveld moet versterken. De Duitse interim-manager heeft volgens ESPN al in zijn sollicitatiegesprek aangegeven dat de middelste linie de zwakke plek van het elftal is. Rangnick heeft bij de clubleiding van Manchester United drie namen van potentiële versterkingen neergelegd.

Rangnick zou indruk hebben gemaakt tijdens zijn gesprek met John Murtough (directeur voetbalzaken), Darren Fletcher (technisch directeur) en Ed Woodward (algemeen directeur en vice-voorzitter). De Duitser zou daarin hebben uitgelegd waarom Manchester United moet investeren in een versterking voor het middenveld. Als het aan Rangnick ligt, gaan de scouts van de Engelse grootmacht komende tijd een blik werpen op Amadou Haidara (RB Leipzig), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en Kalvin Phillips (Leeds United).

De naam van Haidara werd afgelopen weken al eerder in verband gebracht met Manchester United. De Malinese middenvelder heeft bij RB Leipzig een afkoopclausule van 35 miljoen euro in zijn contract. Voor de Engelse internationals Bellingham (contract tot medio 2025 bij Borussia Dortmund) en Phillips (contract tot medio 2024 bij Leeds United) lijkt Manchester United een stuk dieper in de buidel te moeten gaan tasten. Rangnick krijgt de steun om de mogelijkheden voor versterkingen in januari te onderzoeken, maar tegelijkertijd wordt er een ‘rustige maand’ verwacht. Omdat de Duitser de huidige selectie als te breed bestempelt, lijken er eerder uitgaande transfers op komst.

Het lijkt in ieder geval geen goed nieuws voor Donny van de Beek te betekenen. Sinds het vertrek van Ole Gunnar Solskjaer speelde hij pas zes minuten in de Premier League, verspreid over drie wedstrijden. Rangnick ruimde afgelopen week wel een basisplaats voor hem in het Champions League-duel met Young Boys (1-1), waarin het reeds geplaatste Manchester United aantrad met een B-elftal. Met een slippertje leidde Van de Beek het doelpunt van de Zwitserse opponent in.

Rangnick koos in zijn eerste competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (1-0 zege) voor een middenveld met Fred, Scott McTominay, Jadon Sancho en Bruno Fernandes. Vanaf volgende maand lijkt hij ook weer de beschikking te krijgen over Paul Pogba, die momenteel met een hamstringblessure kampt. Er is echter het nodige te doen rond de Franse middenvelder, die in het bezit is van een aflopend contract bij Manchester United. “Manchester United is een fantastische club. Ik denk niet dat iemand hoeft te worden overtuigd om hier te blijven”, reageerde Rangnick vrijdag op de contractsituatie van Pogba.