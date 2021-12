Guardiola kapt vraag over transfer af: ‘Next question, vraag me daar niet naar’

Zaterdag, 11 december 2021 om 09:17 • Chris Meijer • Laatste update: 09:44

Josep Guardiola wilde tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Wolverhampton Wanderers geen vragen over Erling Braut Haaland beantwoorden. De Spaanse manager werd gevraagd naar uitspraken van Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de spits van Borussia Dortmund, die Manchester City naast Bayern München, Real Madrid en Barcelona als de grote clubs bestempelt waar Haaland naartoe kan. Guardiola kapte de vraag echter af voor deze goed en wel gesteld was.

“Erling Haalands agent heeft gezegd…”, zo begon de verslaggever zijn vraag aan Guardiola. De manager van Manchester City schudde het hoofd en reageerde direct: “Next question, next question. Vraag me daar niet naar, ik weet er niets van.” Guardiola wilde tijdens het persmoment wél vragen beantwoorden over Wolverhampton Wanderers, de eerstvolgende tegenstander van Manchester City. “Het is een team dat weinig doelpunten incasseert en niet heel vaak scoort. Ze zijn stabiel.”

"I'm not going to answer that question." ?? Don't ask Pep Guardiola about Erling Haaland, whatever you do.#PL #OptusSport pic.twitter.com/Scjn17lLXC — Optus Sport (@OptusSport) December 11, 2021

“Het is vergelijkbaar met de afgelopen jaren, we hebben lastige wedstrijden tegen hen gespeeld. Dat zal nu niet anders worden”, vervolgde Guardiola. De Spanjaard sprak zich tevens uit over Phil Foden, die sukkelt met een enkelblessure. “Als je twee maanden vakantie hebt, kun je daar ongelofelijk snel van herstellen. Maar wij spelen nu iedere drie dagen een wedstrijd, dus dan moet je ermee zien te leven. Hij wordt beter en beter, ik denk niet dat hij een break nodig heeft. Per wedstrijd zal hij bepalen hoe hij zich voelt.”

“Mijn woorden zullen niets veranderen. Je hebt tussen kerst en nieuwjaarsdag maar twee dagen rust, er is voor de spelers geen tijd om te herstellen. Maar ieder seizoen komen er weer statements voorbij en er verandert toch niets. We moeten ons aanpassen en hopen dat de spelers niet geblesseerd raken”, zo blikte Guardiola vooruit op de komende periode. Hij kreeg de vraag of zijn ploeg voorlopig de beste indruk maakt tijdens dit Premier League-seizoen. “Ieder jaar is anders, we zullen moeten zien. Jullie weten hoe ik daarover denk. Het draait om de volgende wedstrijd en ik denk niet aan andere omstandigheden.”