Gefrustreerde Pepe richt zich tot Atlético en Turpin na pijnlijke uitschakeling

Woensdag, 8 december 2021 om 12:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:13

Pepe heeft na afloop van verloren Champions League-wedstrijd van FC Porto tegen Atlético Madrid (1-3) kritiek geuit op scheidsrechter Clément Turpin. De Portugezen moeten door de nederlaag genoegen nemen met overwintering in de Europa League, terwijl de ploeg van Diego Simeone zich plaatste voor de knock-outfase van het miljardenbal. Volgens Pepe liet de Franse arbiter de Madrilenen volledig zijn gang gaan na de 0-1 van Antoine Griezmann. Het allesbeslissende duel stond bol van de incidenten. Beide ploegen eindigden het duel met tien man.

Porto had dinsdagavond in het eigen Estádio do Dragão tegen Atlético Madrid genoeg aan een gelijkspel om zich te verzekeren van de volgende ronde in de Champions League, maar zag het in de tweede helft volledig misgaan. Griezmann opende de score voor de bezoekers, waarna in de 67ste minuut de vlam in de pan sloeg. Yannick Carrasco kreeg rood voor een slaande beweging en kon vroegtijdig inrukken. Niet veel later ontstond er wederom een opstootje, waarbij Pepe geel zag van Turpin.

“In de eerste helft kregen we een hoop kansen om op voorsprong te komen”, zei Pepe na afloop op de persconferentie. “De tweede helft begonnen we ook goed, maar toen viel de goal van Atlético en was de wedstrijd klaar. Zij gooiden het helemaal dicht en gingen op de counter spelen. De scheidsrechter liet Atlético vervolgens volledig zijn gang gaan. Ze mochten het spel iedere keer afbreken, chaos creëren en ons uit ons ritme halen. Wij misten een beetje ervaring om daarmee om te gaan, we lieten ons meeslepen.”

Na de rode kaart van Carrasco werden bij Porto Wendell en bankzitter Augustín Marchesín door Turpin met rood weggestuurd. Diep in blessuretijd werd de wedstrijd door doelpunten van Ángel Correa en Rodrigo de Paul in het slot gegooid. Pepe baalt ervan dat hij er met FC Porto niet in is geslaagd om de achtste finales van de Champions League te bereiken. “We zijn erg gefrustreerd. We verdienden deze nederlaag niet, wij waren de betere ploeg. Maar dit was symbolisch voor onze groepsfase: we hebben veel kansen gecreëerd, maar we maken het niet af. Dat kan niet in de Champions League.”