Pepe trotse eigenaar ‘bijzonder’ record; Van Bommel juist negatief in de boeken

Woensdag, 8 november 2023 om 10:07 • Wessel Antes • Laatste update: 10:24

FC Porto-verdediger Pepe (40) is sinds dinsdagavond de oudste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. De 134-voudig international van Portugal was tegen Royal Antwerp (2-0 winst) verantwoordelijk voor de tweede treffer van de thuisploeg, waardoor hij op de verjaardag van zijn moeder historie wist te schrijven in het Estádio do Dragão.

Pepe knikte in blessuretijd de 2-0 binnen voor Porto, dat na vier wedstrijden op de tweede plaats staat in Groep H van de Champions League. Met zijn doelpunt kwam de Portugees een belofte na. “Het is de verjaardag van mijn moeder. Ik had haar voor de wedstrijd al beloofd dat ik zou proberen te scoren of dat ik anders de overwinning aan haar op zou dragen.”

Het doelpunt maakte Pepe emotioneel. “Wij spelers offeren best veel op, ook als het gaat om familiezaken. Dat maakt dit speciaal”, aldus de voormalig topverdediger van Real Madrid voor de camera’s van Eleven. “Ik weet niet of ik dit ga vieren, want ik ben niet zo'n feestbeest, maar dit is wel bijzonder. Mijn loopbaan is zo goed als af, maar het vuur brandt nog steeds.”

Pepe’s record stond tot dinsdag al jaren op naam van Francesco Totti, die in november 2014 liefst 38 jaar en 59 dagen oud was toen hij namens AS Roma scoorde tegen CSKA Moskou. Pepe is nog veel ouder dan de Italiaanse legende was tijdens het glorieuze moment, daar hij tijdens zijn doelpunt dinsdag 40 jaar en 254 dagen oud was. Daarmee legt hij de lat dus zeer hoog voor toekomstige uitdagers.

Mark van Bommel

Voor Antwerp-trainer Van Bommel werd het dinsdag juist een wedstrijd om snel te vergeten. De Belgische topclub ging, mede door een rode kaart voor Jurgen Ekkelenkamp, uiteindelijk kansloos onderuit. Van Bommel vestigde met de nederlaag een negatief record in de Champions League.

Nooit eerder stond een trainer dertien wedstrijden aan het roer in het miljardenbal zonder te winnen. Van Bommel heeft zijn negatieve record te danken aan zijn teleurstellende prestaties in de Champions League bij PSV, VfL Wolfsburg en Antwerp. Vier gelijke spelen en negen nederlagen zorgen ervoor dat hij het slechter heeft gedaan dan Georgios Donis (APOEL Nicosia) en Stanimir Stoilov (Levski Sofia en Astana), die beiden in twaalf Champions League-wedstrijden geen duel wisten te winnen.

Toch wilde Van Bommel zijn spelers na afloop na de vierde nederlaag op rij in de Champions League niet afvallen. “Een neutrale kijker had misschien niet door dat er vier tieners rondliepen bij ons. Ik ben er wel trots op. Je moet het maar doen, jongens.”