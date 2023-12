Klap in het gezicht wordt Pepe (40) fataal in Portugese topper: direct rood

Sporting Portugal is maandagavond als winnaar uit de strijd gekomen in de Portugese topper. De ploeg van trainer Ruben Amorim was in eigen huis met 2-0 te sterk voor FC Porto. Een negatieve hoofdrol was weggelegd voor de veertigjarige Pepe, die enkele minuten na rust met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd. Hij had op dat moment al geel op zak. Dankzij de overwinning neemt Sporting, dat 34 punten heeft, de koppositie over van Benfica (33); Porto bezet met 31 punten de derde plek.

Sporting Portugal - FC Porto 2-0

Zonder de geblesseerde Jeremiah St. Juste kwam Sporting Portugal al in de elfde speelminuut op voorsprong. Viktor Gyökeres speelde Pepe uit op de achterlijn en schoot vervolgens uit een moeilijke hoek raak: 1-0. Gyökeres dacht op slag van rust de score te verdubbelen, maar zijn tweede treffer werd afgekeurd vanwege een overtreding eerder in de aanval.

Enkele minuten na de hervatting kreeg Pepe een rode kaart gepresenteerd. Hoewel de slaande beweging van de verdediger arbiter Nuno Almeida in eerste instantie was ontgaan, gaf hij na het bekijken van de videobeelden alsnog direct rood. Sporting profiteerde van het numerieke overwicht en zorgde na een uur spelen voor de 2-0. De treffer kwam op naam van Pedro Gonçalves, die scoorde op aangeven van Gyökeres.

Direct ???????? voor Pepe ??

De Portugees had al een gele kaart op zak, maar krijgt voor deze 'tik' een rode prent ??#ZiggoSport #LigaPortugal #SCPFCP pic.twitter.com/cKRmlv4USS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 18, 2023

