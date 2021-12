Kicker: Roger Schmidt blijft bij PSV en gaat contract uitdienen

Maandag, 6 december 2021

Roger Schmidt gaat PSV niet tussentijds verlaten voor een overgang naar de Bundesliga, verzekert Kicker. De Duitse krant bracht de oefenmeester zondag in verband met RB Leipzig om de ontslagen Jesse Marsch op te volgen, maar is er nu van overtuigd dat hij zijn contract bij PSV gaat uitdienen. Schmidt ligt nog tot de zomer van 2022 vast in Eindhoven, daar hij nog geen overeenstemming heeft bereikt met de club over een nieuwe verbintenis.

Zondag kwam Kicker met het verhaal dat Schmidt de gedroomde kandidaat was voor Leipzig om Marsch op te volgen. Dat had vooral te maken met het feit dat Schmidt bekend is met het Red Bull-concern. De trainer van PSV werkte tussen 2012 en 2014 in Oostenrijk bij Red Bull Salzburg, dat als zusterbedrijf geldt van Leipzig. Schmidt heeft momenteel nog een contract tot het einde van het seizoen bij PSV, maar het is maar zeer de vraag of dat verlengd gaat worden. Beide partijen zijn nog niet tot een akkoord gekomen over een langere samenwerking.

Volgens berichtgeving uit Duitsland zou hij in ieder geval niet van plan zijn om de club tussentijds te verlaten. Leipzig hoopt halverwege december een opvolger voor Marsch voor de groep te hebben staan. Andere potentiële kandidaten zijn Domenico Tedesco en Erdin Terzic, die momenteel bij Borussia Dortmund als technisch directeur in dienst is. In het Champions League-duel van dinsdagavond tegen Manchester City zal Marsch's assistent Achim Beierlorzer de honneurs waarnemen. Leipzig staat derde in Groep A en vecht met Club Brugge, dat op bezoek gaat bij Paris Saint-Germain, voor een plek in de Europa League.

Naast Leipzig zouden ook Hertha BSC en Eintracht Frankfurt hengelen naar de diensten van Schmidt, zo schreef BILD eerder al. PSV heeft al voorzichtig gezegd graag langer met de Duitser door te willen, maar de trainer aarzelt. Schmidt, die met zijn club momenteel op een tweede plaats staat in de Eredivisie achter koploper Ajax, is naar verluidt op de hoogte van de interesse uit zijn thuisland. Tussen 2014 en 2017 was de oefenmeester al werkzaam bij Bayer Leverkusen. Ook werkte hij in Duitsland onder meer voor SC Paderborn (2011/12) en Preussen Münster (2007 tot 2010).