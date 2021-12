Ibrahim Afellay: ‘De beste Ajax-trainer is in mijn ogen toch wel Arne Slot’

Zondag, 5 december 2021 om 23:49 • Dominic Mostert

Als Erik ten Hag besluit Ajax te verlaten, is Arne Slot in de ogen van Ibrahim Afellay de beste kandidaat-opvolger. Slot maakt voorlopig een uitstekend eerste seizoen door als trainer van Feyenoord en zou volgens Afellay en Theo Janssen goed passen in Amsterdam. Deze week liet Ten Hag in een interview doorschemeren een eventuele nieuwe uitdaging 'graag aan te gaan', al is hij er 'niet naar op jacht'.

De analisten van Studio Voetbal vatten de woorden op als een signaal dat de trainer misschien wel aan zijn laatste seizoen bezig is; Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen vinden dat Ajax alleen door moet gaan met Ten Hag als de trainer volledig overtuigd is van een langer verblijf. "Hij zit er nu een aantal jaren. Voor de trainer is het denk ik het moment om de volgende stap te zetten", zegt Janssen. "Uiteindelijk gaat het voor Ajax erom of hij graag wil blijven. Dan moet je als club zeggen dat je 'm graag erbij houdt. Maar als hij zegt 'ik ga niet op jacht, maar als er iets moois voorbijkomt, dan stap ik wel op de trein'... Moet je een trainer willen verleiden? Je moet juist hebben dat de groep bij elkaar wíl zijn. Als de trainer twijfelt, dan moet hij gaan."

Van Hooijdonk reageert met 'nee' op de vraag of Ajax werk moet maken van een langdurig verblijf van Ten Hag, à la Sir Alex Ferguson. Vervolgens steekt hij echter wel de loftrompet over de trainer. "Ik vind dat Ten Hag het fantastisch heeft gedaan bij Ajax, zonder te vergeten dat hij daar ook alle middelen toe kreeg, zoals Overmars die het salarishuis in elkaar liet donderen om Tadic en Blind aan hem te geven. Er is een hoop in het werk gesteld om de voorwaarden zo goed mogelijk te laten zijn. Ten Hag heeft het fantastisch ingevuld. Er is een selectief groepje goede trainers, een grote middenmoot en een groep die er niet zoveel van kan. Ten Hag hoort bij de bovenste groep."

Het gesprek gaat vervolgens over de vraag wie Ten Hag eventueel moet opvolgen. "De beste Ajax-trainer is in mijn ogen toch wel Arne Slot", zegt Afellay. "Dan kunnen we wel weer gaan praten van 'ja, maar Feyenoord-Ajax ligt gevoelig'. Maar qua uitstraling en het voetbal dat hij nastreeft, is hij de beste kandidaat." Janssen vindt die suggestie 'terecht'. "Slot zou daar wel passen. Qua voetbal en de manier van spelen." Van Hooijdonk denkt echter ook aan andere opties. "Je hebt eventueel Alfred Schreuder, die met Ten Hag samenwerkte bij Ajax. Misschien zoeken ze het wel intern. Ze hebben Mitchell van der Gaag daar ook zitten. Die zit daar ook al een tijdje en die zijn we misschien wel vergeten, maar is gewoon assistent van Ten Hag. Hij zit alleen niet op de bank."