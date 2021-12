Hakim Ziyech: ‘Hij is altijd oprecht geweest en dat waardeer ik meer'

Zondag, 5 december 2021 om 11:50 • Chris Meijer • Laatste update: 11:58

Hakim Ziyech begint ‘steeds meer te genieten’ bij Chelsea. De 28-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler zegt in gesprek met Ziggo Sport dat hij zich daardoor steeds meer kan laten zien bij de Engelse topclub. Ziyech gaat tegelijkertijd in op zijn band met Chelsea-manager Thomas Tuchel, iemand die in zijn woorden ‘oprecht’ is.

“Ik denk dat ik steeds meer begin te genieten”, zegt Ziyech. Hij speelde dit seizoen voorlopig vijftien officiële wedstrijden, waarvan elf als basisspeler en waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists. “Als ik ervan geniet, ben ik op mijn best. Ik voel me goed en dan gaat alles bij mij eigenlijk wel vanzelf. Natuurlijk ben ik eruit geweest met blessures, dat heeft wat tijd in beslag genomen. Maar uiteindelijk zijn we er weer bovenop gekomen. Zowel binnen als buiten het veld probeer ik van het leven te genieten. Ik weet dat wanneer ik dat doe, ik op mijn best ben.”

“Ik heb het niveau van de Premier League niet onderschat, ik wist dat het zwaar was. Ik kom uit een hele andere situatie, ik had zes of zeven maanden geen wedstrijd gespeeld en tijdens het eerste oefenduel liep ik een blessure op die me twaalf weken aan de kant hield”, gaat Ziyech verder over zijn start bij Chelsea. “Dan begin je al met een enorme achterstand en duurt het lang voordat je in topvorm bent. Wanneer ik het weer goed begon te doen, kreeg ik weer een tegenslag en dat heb ik het afgelopen anderhalf jaar een beetje gehad. Nu zit ik in een fase waarin ik redelijk lang fit ben en het is aan mij om te zorgen dat ik fit blijf.”

Ziyech krijgt de vraag of hij in zijn ogen bij de beste elf speler van Chelsea hoort. “Vind ik wel”, antwoordt hij. “Maar een trainer kijkt per wedstrijd wat hij nodig heeft. Je weet dat er bij een topclub veel concurrentie is, dat is normaal. Iedere speler die hier onder contract staat, wil zo veel mogelijk spelen. Dat is voor mij ook zo. Ik moet laten zien waarom ik moet spelen. In dat opzicht ben ik op de goede weg.”

Het was aanvankelijk Frank Lampard die Ziyech naar Chelsea haalde, maar hij moest een jaar geleden plaatsmaken voor Tuchel. Ziyech spreekt van een ‘redelijke band’ met de Duitser. “Zoals een speler en coach dat met elkaar moeten hebben. Als er wat is, zeg ik het. En als hij wat vindt, zegt hij het ook. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, natuurlijk. Vanaf het moment dat hij binnen is gekomen, is hij oprecht geweest. Of het nu in mijn voordeel is of niet, ik heb liever dat je oprecht bent dan dat je het op een bepaalde andere weg probeert te doen. Hij is altijd oprecht geweest en dat waardeer ik meer dan dat je het op een andere manier doet.”

“We spelen een ander systeem, de basis wat hij eist is hoger. Aan de bal zijn we heel vrij in het doen en laten, los van de basisprincipes. Hij laat ons daar creatief in zijn en dat is fijn”, vervolgt Ziyech. Chelsea is momenteel de nummer drie van de Premier League, met een achterstand van twee punten op koploper Manchester City. “Natuurlijk zijn er veel goede teams in het land. De strijd wordt interessant. De concurrenten? Ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn vrije tijd niet heel veel voetbal kijk. Tegen Liverpool speelden we bijna een helft met een man minder. Manchester City maakte wel een goede indruk, maar dat deed Liverpool ook.”