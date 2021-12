Vinícius Júnior gidst Real Madrid met briljante ingeving naar nieuwe zege

Zaterdag, 4 december 2021 om 22:52

Real Madrid heeft zaterdagavond verder afstand genomen van de rest van LaLiga. De Koninklijke zag Karim Benzema vroeg in de wedstrijd geblesseerd afhaken en werd andermaal bij de hand genomen door Vinícius Júnior. De Braziliaan zorgde met een briljante ingeving voor het openingsdoelpunt, terwijl Luka Jovic de wedstrijd even later besliste: 0-2. Koploper Real Madrid staat acht punten los op Sevilla, dat zondag nog in actie komt. Sociedad is inmiddels afgedaald naar de vijfde plek.

In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar van honderd procent kansen af. De beste mogelijkheid was voor Luka Modric, die na een goede terugkopbal van Vinícius Júnior een zwakke volley produceerde. Real Madrid kreeg na ruim een kwartier te maken met een tegenvaller, toen aanvalsleider Benzema zich met ogenschijnlijk lichte knieklachten liet vervangen. Sociedad werd gaandeweg de eerste helft sterker en wist op slag van rust chaos te creëren in de zestien van Real Madrid. Een hoog ingebrachte bal werd door doelman Thibaut Courtois moeizaam weggetikt, waarna Mikel Oyarzabal in de rebound het zijnet trof.

Drie minuten na rust opende Vinícius de score. De vleugelspits dribbelde van links naar binnen en speelde de bal handig door naar Jovic. De vervanger van Benzema wist in de drukte terug te tikken naar Vinícius, die beheerst kon afdrukken: 0-1. Real had niet lang nodig om zijn tweede van de avond te maken. Een hoekschop van Toni Kroos werd door Casemiro naar de tweede paal gekopt, waar Jovic er zijn hoofd tegen zette: 0-2.

Imanol Alguacil voerde kort daarna vier wissels door bij Sociedad in een poging om het tij te keren, maar de Basken bleven moeite houden om een vuist te maken. Alexander Isak probeerde het met een hard schot, dat ver over ging. Vinícius had in de slotfase zijn tweede moeten maken na een goede steekbal van Éder Militão, maar de aanvaller schoot een-op-een recht op Alex Remiro.