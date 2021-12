Lewandowski weet Haaland in spectaculaire topwedstrijd te overtreffen

Zaterdag, 4 december 2021 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:32

Bayern München is zaterdagavond als winnaar uit de strijd gekomen tegen Borussia Dortmund. De ploeg van Julian Nagelsmann maakte handig gebruik van twee knulligheden van Mats Hummels, die beide keren door Robert Lewandowski werden afgestraft: 2-3. Erling Braut Haaland had BVB kort na rust met een fraaie treffer nog wel terug in de wedstrijd geholpen, maar dat mocht uiteindelijk niet baten. Koploper Bayern neemt daardoor vier punten afstand van achtervolger Dortmund.

Bij Dortmund moest Donyell Malen plaats maken in de basis voor Haaland, die in de vijfde minuut ruimte in de as creëerde door naar links uit te wijken. Daardoor kon Julian Brandt het gat induiken en een pass vanaf de zijkant controleren. De middenvelder kapte Alphonso Davies uit en maakte het van dichtbij af: 1-0. Dortmund liet Bayern binnen enkele minuten terugkomen door een fout van Mats Hummels, die zich de bal op de middellijn liet ontfutselen door Thomas Müller, waarna de aangesloten Robert Lewandowski de gelijkmaker kon binnen schieten: 1-1.

?????? Haaland no quiso ser menos que Lewandowski ?????? pic.twitter.com/IAxUrZYar2 — GOAL España (@GoalEspana) December 4, 2021

Het spel golfde daarna op en neer en beide ploegen werden gevaarlijk. Haaland kon na een prachtige combinatie met Marco Reus op weg naar Manuel Neuer, maar de spits van BVB mikte voorlangs. Leroy Sané wist een lage voorzet van Kingsley Coman aan de overzijde nét niet aan te raken, maar Bayern kwam vlak voor rust alsnog op voorsprong. Raphaël Guerreiro schoot de bal bij het wegwerken recht op ploeggenoot Hummels, waarna die voor de voeten rolde van Coman. De rechtsbuiten van Bayern schoot via het blok van Reus raak: 1-2.

Drie minuten op weg in de tweede helft zette Dortmund dat alweer recht. Dayot Upamecano verwerkte een voorzet slecht, waarna Jude Bellingham de bal doortikte naar Haaland. De Noor krulde de bal met zijn minder geachte rechtervoet perfect in de verre hoek: 2-2. George Kobel hield Dortmund daarna op de been door een gevaarlijk schot van Coman prachtig te keren. Haaland dacht opnieuw met rechts te scoren, maar stuitte op de doellijn op Lucas Hernández.

Lewandowski schoot een kwartier voor tijd uit een strafschop de 2-3 binnen, nadat Hummels onhandig hands maakte uit een hoekschop van Serge Gnabry. Dortmund-trainer Marco Rose werd vervolgens met zijn tweede gele kaart naar de tribune gestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. In de blessuretijd van liefst tien minuten, mede veroorzaakt door het uitvallen van Brandt, zag invaller Malen een halve omhaal mislukken. Reus probeerde het uit een lastige hoek, maar vond Neuer op zijn weg. Bayern-middenvelder Colentin Tolisso slaagde er niet in om de bal van afstand in een leeg doel te schieten, nadat Kobel mee naar voren was gekomen bij een hoekschop.