PSV blijft met klinkende zege op FC Utrecht in spoor van Ajax

Zaterdag, 4 december 2021 om 18:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:32

PSV heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de achtervolging op koploper Ajax. De ploeg van trainer Roger Schmidt boog tegen FC Utrecht een 0-1 achterstand om in een 4-1 zege. Cody Gakpo maakte zijn rentree in de basis en was meteen van grote waarde met een treffer en een assist. Ook Ramalho, Phillipp Mwene en Ritsu Doan waren trefzeker. Mike van der Hoorn zette de bezoekers na ruim tien minuten spelen op voorsprong. PSV heeft nu 34 punten uit 15 duels en staat daarmee op twee punten van Ajax.

Schmidt verwelkomde tegen Utrecht meerdere spelers terug in zijn wedstrijdselectie na een afwezigheid en stelde Gakpo meteen op. Mario Götze behoorde verrassend genoeg niet tot de wedstrijdselectie. Ritsu Doan en Bruma namen de afgelopen weken de honneurs waar in de voorhoede en kregen nu wederom het vertrouwen. Noni Madueke, die eveneens terugkeerde, begon daardoor op de bank. Het duel in het Philips Stadion verveelde geen moment en werd na tien minuten opengebroken door Utrecht, dat op voorsprong kwam via Van der Hoorn. De centrumverdediger ontsnapte bij een corner van Simon Gustafson aan de aandacht van Carlos Vinícius en kopte snoeihard raak.

PSV knokte zich na de achterstand terug in het duel en trok de stand na een klein half uur spelen gelijk. Dit keer nam Van der Hoorn een negatieve hoofdrol op door de bal zo in te leveren, waarna een schot van Gakpo in de korte hoek te machtig was voor Maarten Paes: 1-1. De minuten die daarop volgden kregen de Eindhovenaren kansen om de score al snel uit te bouwen, maar een schot van Vinícius eindigde in het zijnet. Even daarvoor kon een vrije trap van Adam Maher ternauwernood worden weggekopt door Doan. De thuisploeg nam na ruim een half uur spelen de leiding via Ramalho. De centrumverdediger stond bij de tweede paal klaar om een cadeautje van Paes uit te pakken. De doelman tikte een voorzet van Gakpo voor de voeten bij de Braziliaan.

Bruma leek de marge nog in de eerste helft naar twee te tillen, maar zag een vlammend schot op de rechterpaal eindigen. Ook Vinícius trof het aluminium na een combinatie met Doan. Laatstgenoemde maakte een uiterst frisse indruk en was na vijftig minuten spelen zelf verantwoordelijk voor de 3-1. De Japanner trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en schoot hard raak in de korte hoek buiten bereik van Paes. Een van de spaarzame momenten dat Utrecht voor het doel van Joël Drommel verscheen was het onnauwkeurig in de afronding. Anastasios Douvikas schoot een voorzet van Bart Ramselaar onwetend tegen de voeten van de PSV-goalie.

Schmidt bracht vervolgens Yorbe Vertessen binnen de lijnen en zag hoe de aanvaller een belangrijke rol opeiste bij de vierde treffer. De Belg snelde er vandoor aan de rechterkant en bezorgde de bal bij Mwene, die eenvoudig kon afronden van dichtbij: 4-1. Ook Madueke en Marco van Ginkel werden daarop nog binnen de lijnen gebracht door Schmidt, maar aan de score veranderde niets meer. Komende donderdag wacht de volgende loodzware test voor PSV, dat op bezoek bij Real Sociedad overwintering in de Europa League veilig moet zien te stellen.