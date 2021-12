Sporting geeft in Portugese topper fikse waarschuwing af aan Ajax

Zaterdag, 4 december 2021 om 00:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:29

Sporting Portugal heeft vrijdagavond de topper tegen Benfica met grote overmacht gewonnen. De ploeg van Ruben Amorim maakte in de stadsderby een uitstekende indruk en drukte dat ook uit in doelpunten: 1-3. De overwinning zal een waarschuwing zijn voor Ajax, dat Sporting aanstaande dinsdag ontvangt in de Johan Cruijff ArenA. In dat Champions League-duel staan overigens alleen prestige, een winstpremie en coëfficiëntenpunten op het spel, want Ajax en Sporting zijn al verzekerd van respectievelijk plek één en twee in de poule.

Benfica werd overdonderd door Sporting en keek al na acht minuten tegen een achterstand aan. Een vlotlopende aanval eindigde bij Pablo Sarabia, die een voorzet van Pedro Gonçalves ineens uit de lucht nam: 0-1. De twee bleken elkaar sowieso makkelijk te vinden, want een nieuwe combinatie leidde op slag van rust tot een schot op de paal van Gonçalves. De sterspeler deed overigens in het heenduel met Ajax niet mee vanwege een blessure. Sporting dacht nog voor rust op 0-2 te komen via Paulinho, die echter minimaal buitenspel bleek te staan. De VAR keurde de treffer dan ook af.

Na rust kwam Benfica de kleedkamer een stuk beter uit. Er werd druk op het doel gecreëerd van Sporting en Darwin Núñez kopte de bal na een uur spelen op de lat. Aan de overzijde sloegen de bezoekers drie minuten later genadeloos toe. Paulinho werd weggestoken door Matheus en wipte de bal schitterend langs Odysseas Vlachodimos: 0-2. De genadeklap viel enkele minuten later al, toen de defensie van Benfica helemaal verkeerd stond opgesteld. Matheus kon doorlopen naar het doel en schoot de bal in alle rust binnen: 0-3. Benfica deed diep in blessuretijd iets terug via Pizzi, die de bal vanbuiten het strafschopgebied fraai in de verre hoek plaatste: 1-3.

Sporting deelt zo een behoorlijke tik uit aan de aartsrivaal, waarvan op vreemde bodem al zes jaar niet was gewonnen. Os Leões komen op de tweede plek in punten gelijk met koploper FC Porto. Benfica blijft steken op een gat van vier punten achter de twee concurrenten.