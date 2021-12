Terugkeer in de Eredivisie lonkt voor Sydney van Hooijdonk

Woensdag, 1 december 2021 om 11:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:47

SC Heerenveen is in de zoektocht naar een winterse versterking uitgekomen bij Sydney van Hooijdonk, weet de Leeuwarder Courant. Volgens het dagblad is de aanvaller van Bologna 'een serieuze optie' voor de ploeg uit Friesland, dat naarstig op zoek is naar een nieuwe centrumspits. Momenteel is Henk Veerman de enige selectiespeler die in de punt van de aanval uit de voeten kan.

Dat Veerman geen concurrentiestrijd ondervindt, leidde ertoe dat trainer Johnny Jansen hem in oktober twee duels passeerde. "Een club als Heerenveen móét gewoon twee goede spitsen hebben", vertelt technisch directeur Ferry de Haan in gesprek met bovengenoemde krant. "Natuurlijk hadden we deze positie het liefst in de zomer al dubbel ingevuld. En ja, in de eindfase van de transfermarkt kwamen nog opties voorbij. Maar van die spitsen waren we niet écht overtuigd. Dan moet ik de beslissing nemen: bij twijfel niet doen. Ik sta daar nog steeds achter."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Haan benadrukt dat Heerenveen niet exact hetzelfde lijstje als afgelopen zomer gaat afwerken. "Maar er staan ook jongens op de lijst die we toen al in het vizier hadden", aldus de technische man. Van Hooijdonk, die afgelopen zomer ook al op de radar van Heerenveen verscheen en in het verleden met NAC Breda uitkwam in de Eredivisie, lijkt derhalve een serieuze optie voor de huidige nummer tien van de ranglijst. "Wij volgen hem, al hebben we niet dagelijks contact", aldus De Haan.

Van Hooijdonk maakte afgelopen zomer de overstap van NAC Breda naar Bologna, maar komt in de Serie A amper aan spelen toe. De spits moet het onder Sinisa Mihajlovic veelal doen met invalbeurten en wist het net nog niet te vinden. In de laatste tien wedstrijden werd hij twee keer binnen de lijnen gebracht met in totaal elf (!) speelminuten. De teller staat tot dusver op vier duels in de Serie A, waarvan geen enkele als basisspeler. Ook in de verloren bekerwedstrijd tegen Ternana moest hij het doen met een invalbeurt van vijf minuten.