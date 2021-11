Almere City zet hoog in voor opvolger van Gertjan Verbeek

Dinsdag, 30 november 2021 om 23:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:50

Almere City heeft Maurice Steijn in beeld als opvolger van de ontslagen Gertjan Verbeek, zo stelt De Telegraaf. De voormalig trainer van onder meer NAC Breda, VVV-Venlo en ADO Den Haag moet de kwakkelende club weer omhoog loodsen in de Keuken Kampioen Divisie. Steijn vertrok in juni 2021 bij NAC vanwege bedreigingen aan zijn gezin en is sindsdien clubloos.

De 48-jarige oefenmeester liep vorig seizoen met de Bredanaren op het nippertje promotie mis ten faveure van het NEC van Rogier Meijer. Het aanblijven van Steijn stond op de tocht, maar de club sprak al snel zijn vertrouwen uit in de coach. Een groep supporters eiste echter zijn vertrek en kondigde ‘gepaste acties’ aan als dit niet zou gebeuren. Uiteindelijk hakte Steijn de knoop door en besloot hij alsnog uit Breda te vertrekken vanwege de bedreigingen.

Ook Hans de Koning zou in beeld zijn in Flevoland. De Rotterdammer degradeerde aan het eind van vorig seizoen met VVV-Venlo uit de Eredivisie en vond vooralsnog geen nieuwe werkgever. De Koning kondigde al voor de degradatie zijn vertrek uit Venlo aan, omdat hij op zoek zou zijn naar ‘een andere mooie uitdaging’. Die zou de 61-jarige trainer kunnen vinden in Almere: de betreffende club bevindt zich momenteel op een achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Gertjan Verbeek werd afgelopen dinsdag ontslagen als trainer van Almere City vanwege de teleurstellende resultaten in de eerste seizoenshelft. De Flevolanders pakten vooralsnog slechts dertien punten in zeventien competitieduels en verzamelden uit de laatste vier stuks slechts één punt. Komende vrijdag treedt de club aan tegen subtopper FC Eindhoven en hoopt het de negatieve spiraal van de afgelopen tijd te doorbreken.