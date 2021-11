Feyenoord-cultheld Christian Gyan is ongeneeslijk ziek

Dinsdag, 30 november 2021 om 16:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:04

Christian Gyan is ongeneeslijk ziek, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 43-jarige Ghanees lijdt aan kanker en is uitbehandeld. Gyan speelde tussen 1997 en 2007 voor Feyenoord en groeide in deze periode uit tot een echte cultheld. De club hoopt de UEFA Cup-winnaar van 2002 een waardig afscheid te kunnen geven.

Feyenoord had een van de meest populaire spelers die de club ooit heeft gehad al eerder een passend eerbetoon willen geven, maar nu er op last van het kabinet geen supporters meer in het stadion welkom zijn, kan Het Legioen hem in De Kuip geen hart onder de riem steken. De verwachting is dat supporters spandoeken op zullen hangen in het stadion.

Het artikel gaat verder onder de video 'Jongens die nog steeds naakt douchen, zijn ook het gekst' | STADIONSPIEKER Afl 1. Meer videos

Na zijn carrière kreeg Gyan meerdere tegenslagen te verwerken. Door een forse schuldenlast, de kosten van een ernstig zieke zoon en zijn vrijgevigheid kwam hij in de financiële problemen. Epileptische aanvallen zorgden ervoor dat Gyan noodgedwongen ook moest stoppen met werken. De voormalig verdediger was in 2019 al ziek en nu is geconstateerd dat hij op 43-jarige leeftijd is uitbehandeld tegen kanker.

Gyan was veelal wisselspeler bij Feyenoord, maar op 8 mei 2002 was hij een van de uitblinkers in de UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund (3-2 winst). De Afrikaan begon zijn loopbaan bij Ghapoha Readers en tekende in 1996 een contract bij Feyenoord. Hij werd eerst een half jaar uitgeleend aan Excelsior, waarna Leo Beenhakker hem terug naar Feyenoord haalde. Bij Feyenoord won hij een landskampioenschap, een Johan Cruijff Schaal en een UEFA Cup. Na zijn tijd bij de Rotterdamse club volgden nog periodes bij TPS Turku, Wrexham en RoPS.