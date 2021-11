Gerard Piqué drukt zijn zin door: Xavi draait een van de tien regels terug

Maandag, 29 november 2021 om 19:48 • Mart van Mourik

Gerard Piqué zal dinsdag te zien zijn in het programma El Hormiguero, weet Marca. De centrumverdediger van Barcelona zou voor afgelopen interlandperiode al in het praatprogramma van Antena 3 verschijnen, maar Xavi zette een streep door het tv-optreden. Opvallend genoeg heeft Piqué nu alsnog groen licht gekregen om voor de camera in gesprek te gaan met komiek annex presentator Pablo Motos.

Direct na zijn aanstelling stelde Xavi een tiental regels om een ‘nieuw klimaat’ te introduceren in het Camp Nou. Xavi wilde onder meer de publieke activiteiten van spelers buiten het veld te beperken. "Er is geen reden om streng te zijn", vertelde de nieuwe trainer op 8 november zelf over zijn ideeën om de spelersgroep onder controle te houden. "Het gaat simpelweg om orde en regels, zoals bij alle bedrijven." Een van die activiteiten buiten het veld is dus het optreden op televisie. Om een statement te maken, zette de Catalaanse oefenmeester een streep door het geplande interview van Piqué in El Hormiguero.

Inmiddels lijkt Xavi de teugels enigszins te laten vieren, en hij heeft volgens Marca dus toestemming gegeven aan Piqué om dinsdag alsnog in het interview te verschijnen. Voor het praatprogramma zal de verdediger afreizen naar Madrid, waar hij zal spreken over de actualiteiten rond de club, de Davis Cup en naar verluidt kan hij een ‘verrassing’ verwachten van Motos.

Piqué verdwijnt zelden uit de publiciteit. De verdediger houdt ervan om in zijn vrije tijd te surfen, geeft regelmatig interviews, runt het miljoenenbedrijf Kosmos Holding, investeert in andere projecten en heeft een relatie met de bekende zangeres Shakira. Het is niet de eerste keer dat Piqué verschijnt in het betreffende praatprogramma. In oktober was de Catalaan ook al te gast bij Motos, samen met tennisser David Ferrer.