Van der Vaart heeft twijfels bij Ajax-doelwit: ‘Waarom zou hij teruggaan?’

Maandag, 29 november 2021 om 00:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:46

Rafael van der Vaart begrijpt niet waarom Brian Brobbey zou willen terugkeren naar Ajax. De spits van RB Leipzig zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van de Amsterdammers als back-up voor Sébastien Haller. Brobbey kreeg deze week zijn eerste twee basisplaatsen bij die Roten Bullen en moest het voorheen alleen doen met korte invalbeurten. Van der Vaart ziet de jongeling door het toegenomen perspectief op speeltijd niet gauw vertrekken.

De naam van Brobbey valt in een discussie bij Studio Voetbal rondom het 'spitsenprobleem' van Ajax. Haller steekt in bloedvorm en maakt grote kans op een uitverkiezing voor de nationale selectie van Ivoorkust tijdens de Afrika Cup in januari 2022. De boomlange aanvaller mist daardoor in ieder geval de duels met FC Utrecht (16 januari) en PSV (23 januari). Ook zondag tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst) ontbrak Haller vanwege ziekte, waardoor Danilo de kans kreeg in de punt van de aanval.

De Braziliaan kon zijn stempel niet drukken, maar Van der Vaart vindt het voorbarig om hem op één mindere wedstrijd af te rekenen. “Danilo speelt daar vandaag voor het eerst en dat loopt dan niet zoals het hoort...” Tafelgenoot Theo Janssen is uitgesprokener in zijn mening. “Het is een speler die met loopacties achter de laatste linies heel gevaarlijk kan zijn. Maar als de tegenstander gewoon op de achterlijn staat te verdedigen, dan wordt het voor hem bijna onmogelijk.”

Journalist Freek Jansen bevestigt vervolgens dat Ajax Brobbey als ‘de ideale spits’ ziet als vervanger van Haller. Van der Vaart ziet niet in waarom de international van Jong Oranje terug zou keren naar Amsterdam, waar hij al tot vorige zomer speelde. “Brobbey speelt nu regelmatig bij Leipzig. Waarom zou hij dan teruggaan en op de bank zitten bij Ajax?” De negentienjarige spits kwam dit seizoen vooralsnog tot 9 wedstrijden en 217 speelminuten over alle competities. Daarin wist hij nog niet te scoren. Afgelopen zondag mocht Brobbey in de basis beginnen tegen Bayer Leverkusen (1-3 verlies), maar hij werd al na 43 minuten naar de kant gehaald.