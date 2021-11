Nieuwe virale kleedkamerbeelden tonen ontroostbare Cristiano Ronaldo

Zondag, 28 november 2021 om 18:45 • Mart van Mourik

Opnieuw zijn kleedkamerbeelden van Cristiano Ronaldo viraal gegaan. In de docuserie Tutto o niente: Juventus van Amazon Prime is te zien hoe Ronaldo in tranen uitbarstte na de uitschakeling in afgelopen Champions League-seizoen tegen FC Porto. Het duel met de Portugezen op 9 maart bleek een emotionele achtbaan voor de 36-jarige aanvaller, die in de rust ook al een felle discussie kreeg met ploeggenoot Juan Cuadrado.

Afgelopen seizoen moest Juventus in de achtste finale van de Champions League op eigen veld een 2-1 nederlaag uit het heenduel met FC Porto rechtzetten. In de negentiende speelminuut ging het echter al mis voor la Vecchia Signora, die door toedoen van Sergio Oliveira halverwege tegen een 0-1 achterstand aankeek. In het tweede bedrijf slaagde Juventus erin de wedstrijd te kantelen door een dubbelslag van Federico Chiesa. Daarmee werd een verlenging afgedwongen, maar daarin ging het uiteindelijk toch nog mis voor de ploeg uit Turijn. Hoewel na extra tijd met 3-2 gewonnen werd, bekerde FC Porto verder op basis van uitdoelpunten.

EL LAMENTO DE UN GANADOR



En este vídeo se puede observar a Cristiano Ronaldo, llorando por la eliminación de la Juventus ante el Porto en la Champions anterior. #CR7 #Juventus pic.twitter.com/WmTsGDYSvo — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 26, 2021

Op de vrijgegeven kleedkamerbeelden is te zien hoe Ronaldo ontroostbaar blijft zitten in de kleedkamer. De goalgetter kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd en speelde, naar later bleek, zijn laatste Champions League-wedstrijd in het shirt van Juventus. Verzorgers proberen Ronaldo nog te troosten, maar dat lijkt geen effect te sorteren. Snikkend gooit de Portugees de kleren van zich af.

Ook in de rust van de wedstrijd op het miljardenbal speelde Ronaldo al een opvallende rol. Bij een 0-1 ruststand sprak hij de kleedkamer veroordelend toe. Bijna de volledige kleedkamer blijft stil tijdens de woedeuitbarsting van de Portugees, behalve Cuadrado. Met laatstgenoemde kreeg Ronaldo een felle discussie. “We moeten meer doen, che merda! We raken geen knikker”, schreeuwde Ronaldo. “Altijd spelen we slecht!” Bijna iedereen blijft stil, behalve Cuadrado. “Rustig, Cris. Jij moet juist een voorbeeld zijn voor ons”, reageerde de Colombiaan. Ronaldo: “Ik doel ook op mezelf, hè! We spelen waardeloos! De waarheid moet gezegd worden. Het is een Champions League-wedstrijd, we moeten karakter tonen!”