Pascal Jansen verbaasd door Fresia: ‘Dat vind ik een bizarre vraag van je’

Donderdag, 25 november 2021 om 23:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

AZ slaagde er donderdagavond in om zich met een moeizaam gelijkspel te verzekeren van groepswinst in de Conference League. Fresia Cousiño Arias vroeg na afloop van de wedstrijd tegen Jablonec (1-1) aan Pascal Jansen of de Alkmaarders gezien de twaalfde plek in de Eredivisie 'überhaupt nog ergens blij mee kunnen zijn'. "Dat vind ik op zich wel een bizarre vraag van je", was de reactie van de enigszins verbaasde trainer van AZ.

Cousiño legde uit wat ze daarmee bedoelde. "Het is toch lastig, omdat je de negativiteit wel ziet in de groep", vond de verslaggever van ESPN. "Je ziet dat de vreugde en frivoliteit een beetje ontbreekt, die je normaal wel bij sommige jongens ziet." Jansen stelde vervolgens dat dat niet te onderschatten is. "De jongens weten dat ze beter kunnen en willen ook graag beter, alleen het is vandaag prioriteit dat je overwintert", aldus de coach. "Dat is absoluut prioriteit nummer één, en dat is bereikt. Gezien hoe we ervoor staan kan ik me voorstellen dat de stemming ietwat bedrukt is, omdat het niet het frivole spel is wat we gewend waren. Maar dat maakt de overwintering niet minder belangrijk."

In de studio van ESPN ging het nog even door over het interview van Cousiño met Jansen. Jan Joost van Gangelen stelde vast dat AZ in een 'kneuzenpoule' zit in de Conference League, met daarin naast Jablonec ook CFR Cluj en Randers. Kenneth Perez begreep echter wel dat Jansen zich vasthoudt aan de overwintering, en dat het vertoonde spel er niet al te veel toe doet. "Het is juist belangrijk, omdat ze al niet goed gaan in de competitie en misschien kun je er zo een beetje schwung in krijgen", aldus Perez. "Het is misschien niet het meest sexy toernooi (de Conference League, red.), maar je moet het wel even doen. Je moet de ervaring opdoen en je hoopt dat het ook iets teweeg gaat brengen in de competitie."

"Want twaalfde in de Eredivisie, met de ambities van AZ, is natuurlijk...", aldus Perez, die die zin niet afmaakt. "Het probleem is ook een beetje: mensen zijn er ook niet echt van onder de indruk dat ze maar twaalfde staan. Er is niet echt een crisis. Dat doet denk ik ook pijn bij de leiding, want ze willen natuurlijk heel graag serieus genomen worden als een topclub."