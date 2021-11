Nederland slaat Portugese aanval op coëfficiëntenranglijst glansrijk af

Donderdag, 25 november 2021 om 23:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

De eindstreep ligt pas over anderhalf jaar, maar het scenario van twee directe Champions League-tickets wordt voor Nederland alsmaar realistischer. De Eredivisie-clubs leverden ook in de vijfde Europese speelronde een fantastische teamprestatie, waardoor Nederland wederom flink uitloopt op Portugal. Er is nog een lange weg te gaan, maar als de voorsprong ná het seizoen 2022/23 nog staat, dan verzekert Nederland zich van twee plekken in de groepsfase van de Champions League voor het seizoen 2024/25.

Het verhaal van de coëfficiëntenranglijst voor Nederland is al het hele seizoen hetzelfde: het land staat nu zevende en moet naar minimaal plek zes voor twee directe Champions League-tickets. Dat is dit seizoen onmogelijk, omdat de achterstand op Portugal en Frankrijk simpelweg te groot is. Per 1 juli 2022 valt echter het voor Nederland dramatische seizoen 2017/18 weg (omdat de stand steeds over de laatste vijf seizoenen wordt berekend), en vanaf dat moment kunnen Portugal en Frankrijk definitief bedreigd worden. Op die ranglijst per 1 juli 2022 is Nederland deze week 0,9 punt uitgelopen op Portugal. De voorsprong op die stand vanaf volgend jaar is nu bijna 1,1 punt. Nederland heeft dus zelfs al een marge opgebouwd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De coëfficiëntenranglijst per 25-11-2021

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 53,581 (+3,000) 42,081 6/6 6. Portugal 48,382 (+1,333) 38,716 4/6 7. Nederland 42,700 (+2,200) 39,800 5/5 8. Oostenrijk 35,450 (+0,800) 25,700 4/5 9. Schotland 33,500 (+0,750) 29,500 2/5 10. Rusland 32,682 (+0,600) 20,082 3/5 11. Oekraïne 31,400 (+0,000) 23,400 3/5 12. Servië 29,875 (+0,500) 23,500 2/4 13. België 29,800 (+0,400) 27,200 4/5

Nederland haalde opnieuw een vrachtlading punten binnen, omdat geen enkele deelnemer verloor. Ajax won van Besiktas (+0,4 voor het land), Feyenoord en Vitesse behaalden op de valreep een punt (beide +0,2) en even later deed ook AZ dat (+0,2). PSV haalde de maximale score binnen door te winnen (+0,4). AZ en Feyenoord verzekerden zich bovendien al van groepswinst in de Conference League, waarvoor bonuspunten worden uitgereikt: Nederland schrijft daardoor nog twee keer 0,4 punt extra bij. De totale score deze speelronde komt daarmee op 2,2 punt.

Portugal deed uitstekende zaken met Sporting, dat won van Borussia Dortmund (+0,333) en zich bovendien plaatste voor de volgende ronde van de Champions League (+0,833). In de breedte scoorde Portugal echter slecht, omdat FC Porto en Sporting Braga verloren, terwijl Benfica een punt behaalde (+0,167). De Portugezen scoren deze speelronde daarmee slechts 1,333 punt. De Zuid-Europeanen vormen nog altijd een bedreiging voor Nederland, omdat Benfica én FC Porto zich in de laatste speelronde nog kunnen verzekeren van overwintering in de Champions League. Daarmee zouden ze een flinke bonus binnenhalen. Frankrijk scoort overigens wederom erg goed (+3,0 punten) en verdwijnt langzaamaan uit zicht voor Nederland, waardoor Portugal het richtpunt wordt.

Behaalde punten deze speelronde voor het land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +3,000 PSG +0,833 | Lille +0,333 | Lyon +0,333 | Rennes +0,5 | Marseille +0 | Monaco +1,0 Portugal +1,333 Sporting Portugal +1,167 | Benfica +0,167 | FC Porto +0 | Sporting Braga +0 Nederland +2,2 Ajax +0,4 | PSV +0,4 | AZ +0,6 | Feyenoord +0,6 | Vitesse +0,2 Oostenrijk +0,800 RB Salzburg +0 | Rapid Wien +0 | LASK +0,8 | Sturm Graz +0 Schotland +0,800 Rangers +0,8 | Celtic +0 Rusland +0,600 Zenit +0,2 | Lokomotiv Moskou +0 | Spartak Moskou +0,4 Oekraïne +0,000 Shakhtar Donetsk +0 | Dynamo Kiev +0 | Zorya Luhansk +0 Servië +0,500 Partizan Belgrado +0 | Rode Ster Belgrado +0,5 België +0,400 Club Brugge +0 | AA Gent +0 | Royal Antwerp +0,2 | KRC Genk +0,2

Welke plek is goed voor welke tickets?