Arne Slot: ‘Ik kijk heel veel voetbal, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Donderdag, 25 november 2021 om 23:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:15

Arne Slot begrijpt weinig van de wijze waarop scheidsrechter Mattias Gestranius donderdagavond een rode kaart toekende aan Guus Til in de wedstrijd tussen Slavia Praag en Feyenoord (2-2). Aanvankelijk kende Gestranius een gele kaart toe, maar op advies van zijn grensrechter werd dat een rode. In de Conference League wordt geen gebruik gemaakt van een videoscheidsrechter. Slot spreekt van een 'bizar' incident.

Til ontving rood voor een forse en onnodige tackle op de kuit van Nicolae Stanciu, nota bene rond het strafschopgebied van Slavia. "Ik heb de overtreding nog niet gezien, maar de scheidsrechter gaf geel en een minuut later rood, terwijl er geen VAR aanwezig was", blikt Slot terug op de persconferentie. "Terecht of onterecht, dat durf ik nog niet te zeggen, maar dit was echt bizar. Volgens mij is dit nog nooit eerder vertoond."

Slot haalde tijdens de wedstrijd aan de zijlijn verhaal bij de vierde official. "Hij zei me dat de scheidsrechter het zelf besloten had, maar ik heb niet de indruk dat wanneer ik naar een vierde official ga, ik altijd te horen krijg wat er precies aan de hand is. Dus dat neem ik met een korreltje zout. Ik kijk heel veel voetbal, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", concludeert de trainer, wiens ploeg dankzij het gelijkspel is verzekerd van de groepswinst in de Conference League.

Cyriel Dessers maakte beide Rotterdamse doelpunten. Hij vond de toegekende rode kaart 'heel vreemd'. "Ik kan niet goed genoeg oordelen of het een gele of rode kaart was, want daarvoor heb ik het niet genoeg gezien", zegt de spits tegen ESPN. "De scheidsrechter geeft eerst geel en daarna stormen de spelers van Slavia erop af. Dan gaat hij twijfelen en trekt hij rood. Hij zei dat de grensrechter hem adviseerde, maar die stond zestig meter verderop, dus die kan het helemaal niet gezien hebben. Het lijkt wel amateurvoetbal, dat de scheidsrechter zich zo laat beïnvloeden door de tegenstander."

Slot is bovenal trots op de prestatie van zijn ploeg. "We hebben eerst drie kwalificatierondes overleefd en we weten allemaal nog hoe moeizaam de eerste was, qua resultaat en qua spel", doelt hij op het tweeluik met FC Drita. "Wat wij vrij snel voor elkaar hebben gekregen is heel erg goed te gaan voetballen. Als je dan ook hard werkt en de kwaliteiten hebt die wij hebben, leidt dat negen van de tien keer tot een overwinning. Dat wij in zo'n moeilijke groep, met een Bundesliga-club en Slavia Praag erin, al door zijn, dat is ontzettend knap."