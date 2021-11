Erik ten Hag: ‘Hij is een voorbeeld voor de rest van de selectie’

Woensdag, 24 november 2021 om 22:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:24

Erik ten Hag heeft zijn bewondering uitgesproken richting Sébastien Haller. De aanvaller van Ajax kwam in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas (1-2) halverwege het duel binnen de lijnen en boog met twee treffers een 1-0 achterstand om. Het kwam Haller niet alleen op een aantal records te staan, maar ook op lovende woorden van zijn trainer. Ten Hag gaf in aanloop naar het duel aan zich in het verleden te hebben geërgerd aan wisselspelers die hun kans niet grepen.

"De vorige keren dat we andere spelers de kans gaven, hebben we niet thuisgegeven. Dat irriteert me mateloos", zei Ten Hag in aanloop naar het duel met de Turken. Woensdagavond voerde de oefenmeester opnieuw een aantal wijzigingen door in zijn basiselftal. Zo was er onder meer een basisplek voor André Onana, nam Nicolás Tagliafico de honneurs waar voor Daley Blind op de linksbackpositie en werd het middenveld gevormd door Ryan Gravenberch, Davy Klaassen én Steven Berghuis. Haller begon op de bank en zag de spitspositie worden overgenomen door Dusan Tadic.

"De rol van Haller springt in het oog", doelt Ten Hag in gesprek met Ajax TV op zijn knappe invalbeurt. De spits scoorde zijn achtste en negende treffer van deze Champions League-campagne en voert de topscorerslijst nu aan met Robert Lewandowski. "Hij scoort wederom. Vanaf de bank maakt hij twee goals en daar ben ik heel blij mee. Ik ben er heel blij mee dat een invaller dit effect heeft. Daarmee is Haller een voorbeeld voor de rest van de selectie. Spelers die dit effect vanaf de bank kunnen brengen, hebben we nodig in onze selectie."

Dat zijn ploeg in de eerste helft zoekende was, wil Ten Hag niet wijten aan de vele wijzigingen. "Het zou kunnen, maar desalniettemin hadden we de overhand en hebben we in de eerste helft ook de kansen gecreëerd", aldus de trainer van de Amsterdammers. "In de afstemming ging er alleen wel af en toe wat mis. Dat is heel duidelijk voor de ploeg, daar hebben we regels voor. Met name over de rechterkant was de organisatie niet altijd even goed en kwam Besiktas een paar keer door. Ook in de restverdediging stond het niet altijd even goed. Daar hebben we afspraken over, maar die moeten we wel nakomen."

Ajax heeft nu de eerste vijf duels gewonnen en mag proberen een foutloze groepsfase neer te zetten tegen Sporting Portugal, dat over twee weken naar de Johan Cruijff ArenA komt. "We zijn heel blij en niet afhankelijk van de laatste wedstrijd tegen Sporting. Vijftien punten in Europa, dat staat toch." Ten Hag is ondanks de uitstekende uitgangspositie niet van plan om tegen de Portugezen achterover te leunen. "Deze trainer houdt niet van vriendschappelijk voetbal. Er is nog een record dat we uit de boeken kunnen schieten. Daar moeten we voor gaan", doelt hij op het huidige record van zestien punten in de groepsfase.