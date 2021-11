Chelsea kleineert Juventus mede dankzij assist en voorassist Ziyech

Dinsdag, 23 november 2021 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:02

Chelsea heeft dinsdagavond een belangrijke stap gezet naar groepswinst in de Champions League. Op Stamford Bridge kreeg de ploeg van manager Thomas Tuchel bezoek van Juventus, dat met 4-0 verslagen werd. Hoewel de teams met een gelijk puntenaantal (twaalf) aan kop gaan in Groep H, is Chelsea in het voordeel dankzij een beter onderling resultaat. De eerdere onderlinge ontmoeting eindigde in een 1-0 zege voor la Vecchia Signora. In het andere groepsduel hielden Malmö FF en Zenit Sint-Petersburg elkaar in evenwicht: 1-1.

In tegenstelling tot afgelopen Premier League-duel met Leicester City (0-3 winst) kreeg Hakim Ziyech ditmaal wel een basisplek van Tuchel. Verder zat Romelu Lukaku voor het eerst sinds half oktober, toen hij met een enkelblessure uitviel tegen Malmö, weer bij de selectie. Bij Juventus stond Matthijs de Ligt aan de aftrap, terwijl onder meer Giorgio Chiellini, Danilo en Federico Bernardeschi ontbraken wegens uiteenlopende blessures. Het waren de Londenaren die voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgden.

Chelsea op voorsprong ??

Trevoh Chalobah schiet binnen na de hoekschop van Hakim Ziyech ??#ZiggoSport #UCL #CHEJUV pic.twitter.com/v71x60lWEj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 23, 2021

Diverse aanvallers hadden de bal voor het intikken na een teruglegbal van Christian Pulisic, maar in de doelmond kon De Ligt ternauwernood opruimen. Tien minuten later fungeerde doelman Wojciech Szczesny als redder in nood. De sluitpost tikte een schot uit een directe vrije trap van Reece James uit de hoek. Uit de corner die volgde viel de openingstreffer alsnog. Hakim Ziyech had een fraaie trap in huis vanaf de linkerkant en legde de bal neer bij Antonio Rüdiger. Hoewel de centrumverdediger het leer toucheerde met de hand en daarmee de bal klaarlegde voor Trevoh Chalobah, mocht het spel doorgaan. Laatstgenoemde schoot op overtuigende wijze binnen: 1-0.

Chelsea had de touwtjes in handen, al kreeg Juventus kort na de openingstreffer wel een reusachtige kans om de stand te nivelleren. Álvaro Morata leek oog in oog met doelman Édouard Mendy te gaan scoren met een bekeken stiftbal; Thiago Silva haalde de bal echter met een spectaculaire volley van de doellijn. The Blues kregen tien minuten voor rust nog een tegenslag te verwerken met het geblesseerd wegvallen van N'Golo Kanté. De Fransman moest zich noodgedwongen laten vervangen door Ruben Loftus-Cheek.

Na rust liep Chelsea in een tijdsbestek van twee minuten verder weg bij de ploeg uit Turijn. In de 56ste minuut zette eerst Reece James zijn naam op het scorebord. Na een voorzet vanaf links belandde de bal via het hoofd van De Ligt, na een kopduel met Ziyech, voor de voeten van rechtervleugelspeler. Hij haalde doeltreffend uit: 2-0. Vrijwel direct na de verdubbeling van de marge werd ook de 3-0 gevonden. De ploeg van Tuchel combineerde eenvoudigerwijs door de Italiaanse defensie, waarna de bal op de rand van de zestien bij Ziyech belandde. De rechtsbuiten van dienst gaf bezorgde de bal bij Loftus-Cheek, die na een fraaie dribbel Callum Hudson-Odoi aanspeelde. De vervanger van Kanté benutte de kans.

Het slotakkoord op Stamford Bridge ??

Timo Werner scoort de 4-0 op aangeven van Hakim Ziyech ??#ZiggoSport #UCL #CHEJUV pic.twitter.com/L73VibFxFk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 23, 2021

In de slotfase kreeg Weston McKennie nog een goede mogelijkheid op de eretreffer, maar Mendy pareerde de inzet. Aan de overzijde voorkwam Szczesny vervolgens dat de score nog verder opliep: de Poolse sluitpost tikte een schot van Ziyech uit de benedenhoek. Diep in blessuretijd viel de 4-0 alsnog. Invaller Timo Werner zette op aangeven van Ziyech de eindstand op het scorebord.