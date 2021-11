Justin Bijlow test positief en ontbreekt donderdagavond tegen Slavia Praag

Dinsdag, 23 november 2021 om 20:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:32

Feyenoord kan donderdag tegen Slavia Praag niet beschikken over Justin Bijlow, zo meldt Feyenoord dinsdagavond. De doelman speelde zondag nog negentig minuten tegen PEC Zwolle (4-0 zege), maar is nadien positief getest op het coronavirus nadat hij lichte klachten had. Ofir Marciano lijkt de aangewezen persoon om Bijlow te vervangen: de reservekeeper speelde op 26 augustus voor het laatst, toen hij in de voorronde van de Conference League meedeed tegen IF Elfsborg (3-1 nederlaag).

De selectie van Feyenoord reist woensdag af naar Tsjechië voor de vijfde groepswedstrijd in de Conference League. Met een punt verzekert de ploeg van Arne Slot zich zowel van overwintering als van de groepswinst. De 32-jarige Marciano keepte deze maand voor Israël in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (4-2 nederlaag) en de Faeröer (3-2 zege). Hij deed op 19 augustus negen minuten mee in de thuiswedstrijd tegen Elfsborg (5-0) na een rode kaart voor Bijlow en verving de geschorste keeper tijdens de return in Zweden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Bijlow is zijn afwezigheid een nieuwe tegenslag. De keeper moest de interlandperiode met het Nederlands elftal al aan zich laten voorbijgaan, omdat hij niet volledig fit was. Omdat de keeper in quarantaine moet, lijkt hij ook te zullen ontbreken in de uitwedstrijd tegen FC Twente van zondag. Eerder op de dinsdag meldde het Algemeen Dagblad al dat Bijlow vermoedelijk zou ontbreken tegen Slavia, maar Feyenoord wilde geen details geven over de reden.

Slot zei vrijdag op een persconferentie nog te hopen dat zijn ploeg gevrijwaard blijft van het coronavirus. "We moeten zorgen dat we geen corona in de selectie krijgen. En dat is minder eenvoudig dan het ooit was, want het is nu wel heel erg aanwezig om ons heen", zei de trainer. "Dus er zijn wel een paar nieuwe uitdagingen bijgekomen ten opzichte van twee weken geleden. Al onze spelers zijn gevaccineerd, dus hoeven ze alleen getest te worden als ze klachten hebben. Wij moeten hetzelfde doen als alle mensen in de samenleving."