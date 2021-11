Johan Derksen zet openlijk twijfels bij ‘onhandelbaar’ Ajax-talent

Maandag, 22 november 2021 om 23:00

Johan Derksen is er niet van overtuigd dat Jay Gorter gaat doorbreken bij Ajax. De doelman maakt sinds zijn komst van Go Ahead Eagles afgelopen zomer al grote indruk in het doel van Jong Ajax, maar wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal. Derksen zegt bij Veronica Inside te weten dat dat mede ligt aan het grillige karakter van de 21-jarige sluitpost.

“Die Gorter schijnt nogal een goede doelman te zijn, hè?”, begint presentator Wilfred Genee. De doelman hield vorig seizoen in het shirt van Go Ahead 25 keer de nul, waarmee hij een transfer verdiende naar Ajax. Gorter tekende voor vier jaar bij de club waar hij tussen 2010 en 2014 ook al in de jeugdopleiding zat. Destijds werd het talent weggestuurd vanwege zijn temperament; een aantal jaar later overkwam hem bij AZ hetzelfde.

Hans Kraay jr. geeft bevestigend antwoord op Genee, maar Derksen zet openlijk zijn twijfels bij het talent. “Gorter schijnt heel opvliegend te zijn. Als hij gepasseerd wordt, drama’s maken. En dan moet je heel veel pakken voor je een vaste plaats hebt.” Derksen weet dat de doelman nog altijd niet met zijn grillen heeft afgerekend. “Hij schijnt onhandelbaar te zijn als hem iets dwarszit. Bij Go Ahead hadden ze daar de grootste moeite mee.”

Kraay jr. is positiever gestemd en prijst de betrouwbaarheid van de doelman. “Je hoeft je er geen zorgen om te maken dat hij daar met hyperventilatie staat volgende week. Hij laat zich gelden.” Gorter pakte maandagavond in het thuisduel met Roda JC Kerkrade nog een penalty voor Jong Ajax, waarmee hij een groot aandeel had in de 2-1 overwinning. Dat was voor de tweede keer op rij, want op 27 augustus hield hij ook een strafschop van Excelsior uit zijn doel. Bij de eerste selectie moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als derde keeper achter Remko Pasveer en André Onana.