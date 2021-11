Ajax rekent via vijfklapper op overtuigende wijze af met vormdip in Eredivisie

Ajax heeft zondag geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De ploeg van Erik ten Hag boekte een 0-5 overwinning en neemt daardoor de koppositie over van PSV op basis van het doelsaldo. Het was een welkome zege na twee uitglijders van Ajax. Sébastien Haller en Steven Berghuis scoorden tweemaal; ook Jurriën Timber zette zijn naam op het scoreformulier.

Na de doelpuntloze remises tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles was het voor Ajax prettig om de ban snel te kunnen breken in Waalwijk. Na ruim een kwartier slaagden de bezoekers daarin. Daley Blind legde de basis voor het doelpunt, door de bal in bezit te houden na een tackle van Juriën Gaari op de achterlijn. De linksback ging weliswaar naar het gras, maar schermde de bal af en slaagde erin om Dusan Tadic te bereiken. Diens indraaiende voorzet werd vervolgens tot assist gepromoveerd door de koppende Haller, die de verre hoek vond: 0-1. Het openingsdoelpunt hing al in de lucht, want Ajax was de bovenliggende partij en werd in het eerste kwartier al dreigend via Tadic.

Halverwege de eerste helft verscheen de aanvoerder van Ajax voor doelman Etienne Vaessen, maar kwam hij niet tot een schot. Vervolgens voorkwam Remko Pasveer aan de overzijde dat RKC langszij kwam. Met een reflex bracht hij redding op een kopbal van Michiel Kramer van dichtbij. Ajax kwam daarna niet meer in serieuze problemen en verdubbelde de marge vier minuten voor tijd. Tadic bereikte Blind met een fraai hakje, waarna de voorzet van de opgestoomde linksback Berghuis in staat stelde om van dichtbij af te ronden.

Hij maakte het 500ste doelpunt van Ajax in de 185 wedstrijden onder Ten Hag. Zes minuten na de pauze leek treffer nummer 501 te volgen. Berghuis lanceerde Antony, die oog in oog met Vaessen de linkerhoek vond. De videoarbitrage merkte echter op dat de Braziliaan nipt buitenspel stond. Even daarna werd het alsnog 0-3: na een lange bal van Lisandro Martínez kon Haller uithalen. Vaessen bracht redding, maar in de rebound tekende Berghuis aan voor zijn tweede treffer van de wedstrijd.

Zestien minuten voor tijd deed ook Timber een duit in het zakje. De verdediger, die vanwege overbelasting de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Montenegro en Noorwegen oversloeg, kon van dichtbij afronden. Twee invallers bij Ajax speelden een belangrijke rol bij het doelpunt. David Neres verstuurde een indraaiende voorzet richting de tweede paal, waar Mohamed Daramy stond om Timber het doelpunt op een presenteerblaadje aan te reiken. Het slotakkoord kwam op naam van Haller, opnieuw na voorbereidend werk van Neres. Vaessen voorkwam dat Haller in een één-op-één-situatie zijn hattrick completeerde, waarna een omhaal van Zakaria Labyad op de lat belandde.