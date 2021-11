Feyenoord is na 35 minuten klaar met PEC bij debuut van Schreuder

Zondag, 21 november 2021 om 16:19 • Chris Meijer • Laatste update: 16:33

Dick Schreuder heeft een pijnlijk debuut als trainer van PEC Zwolle beleefd. De hekkensluiter van de Eredivisie ging in De Kuip met 4-0 onderuit tegen Feyenoord, een stand die al na 35 minuten spelen bereikt was door doelpunten van Bryan Linssen (tweemaal), Luis Sinisterra en Guus Til. Feyenoord blijft door de zege de ploeg met de minste verliespunten in de Eredivisie, passeert Ajax en is nu de nummer twee op de ranglijst, al komen de Amsterdammers later op de middag nog in actie tegen RKC Waalwijk.

Bij PEC zat Schreuder voor het eerst op de bank, nadat hij afgelopen week werd aangesteld als opvolger van de vertrokken Art Langeler. Hij gooide de opstelling en formatie om ten opzichte van de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen SC Cambuur en trad in De Kuip aan met vijf verdedigers. PEC slaagde er echter niet heel lang in om de gelederen gesloten te houden, want al na zes minuten spelen kwam Feyenoord op voorsprong. Orkun Kökçü lanceerde Linssen, die Sam Kersten van zich afhield en de bal tegen touwen punterde.

???? Yuta Nakayama verliest waarschijnlijk de wedstrijd, maar is ook zijn voortanden verloren...#feypec pic.twitter.com/IPXjThVxmF — ESPN NL (@ESPNnl) November 21, 2021

Het bleek een startschot voor een pijnlijke helft voor PEC, waarin de score al zou oplopen naar 4-0. Al drie minuten na de openingstreffer verdubbelde Feyenoord de marge, toen Sinisterra zich het strafschopgebied van PEC binnen worstelde en doelman Kostas Lamprou in de verre hoek passeerde. De derde Rotterdamse treffer kwam na 31 minuten spelen op naam van Linssen, na voorbereidend werk van Marcos Senesi en Sinisterra. Til tekende tien minuten voor rust voor de laatste treffer van de eerste helft. De middenvelder was het meest alert nadat een gesmoorde inzet van Linssen bleef liggen op de rand van het vijfmetergebied.

Het was in meer opzichten een pijnlijke eerste helft voor PEC, want Rav van den Berg liep een bloedneus op nadat hij geraakt werd door de elleboog van Sinisterra, Yuta Nakayama verloor in een duel met Linssen zijn voortanden en Dean Huiberts moest na een botsing met het achterhoofd van Gernot Trauner bloedend het veld verlaten. Schreuder haalde in de rust naast Huiberts ook Slobodan Tedic naar de kant en liet zijn elftal met Mark Pabai en Eliano Reijnders binnen de lijnen iets defensiever spelen. Dat sorteerde effect, want de bezoekers gaven in de eerste fase van de tweede helft amper iets weg.

De eerste echte kans van de tweede helft kwam op naam van Tyrell Malacia, wiens schot op fraaie wijze gekeerd werd door Lamprou. Kort daarna greep Slot in door in een keer viermaal te wisselen: Lutsharel Geertruida, Alireza Jahanbakhsh, Reiss Nelson en Cyriel Dessers kwamen in het veld voor Marcus Pedersen, Jens Toornstra, Linssen en Sinisterra. De slotfase leverde echter lang geen spektakel meer op, los van een vrije trap van Kökçü. Lamprou zorgde er echter voor dat de 4-0 stand op het scorebord bleef. De doelman kwam namelijk ook als winnaar uit de strijd toen Dessers in de 92e minuut voor zijn neus opdook.