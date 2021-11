AZ ontsnapt op het nippertje aan verlies in duel met fans op het veld

Zaterdag, 20 november 2021 om 22:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:09

De ontmoeting tussen AZ en NEC zaterdagavond in de Eredivisie is in een gelijkspel geëindigd: 1-1. De wedstrijd werd in de zeventiende minuut tijdelijk gestaakt, toen supporters van de thuisploeg het stadion binnendrongen. Enkele personen betraden ook het veld, maar de meerderheid bleef achter de boarding. De wedstrijd werd enkele minuten na het incident hervat. Jordy Bruin had NEC op dat moment al op voorsprong geschoten. AZ sleepte in de slotseconden een punt uit het vuur dankzij Zakaria Aboukhlal, die daarmee de zevende competitienederlaag dit seizoen voorkwam.

AZ begon met dezelfde elf namen als twee weken terug tijdens het verloren Eredivisie-duel met Feyenoord (1-0). Bij de bezoekers werd de geblesseerde Elayis Tavsan vervangen door Magnus Mattsson. Het was NEC dat de eerste kans na een kleine tien minuten spelen direct wist om te zetten in een doelpunt. Ali Alkman miste vanaf rand zestien de bal volledig, waarna Bruno Martins Indi de bal ongelukkig meegaf aan Bruin. De middenvelder stond vogelvrij en kon vanaf een meter of tien simpel binnentikken: 0-1. De thuisploeg wilde gelijk orde op zaken stellen, maar Albert Gudmundsson zag zijn schot gekeerd worden door doelman Mattijs Branderhorst.

Een groepje supporters weet binnen te dringen en schreeuwt 'Alkmaar hooligans!'. Een enkeling klimt zelfs over de boarding en rent over het veld. Scheidsrechter Manschot legt het spel stil. #aznec #necnijmegen pic.twitter.com/sLS6zqSDVu — Jeroen Bijma (@JeroenBijma) November 20, 2021



Scheidsrechter Jeroen Manschot besloot het duel na ruim een kwartier spelen tijdelijk stil te leggen, omdat AZ-supporters het AFAS Stadion binnendrongen. De fans gooiden eerst vuurwerk door de poort naar binnen, waarna enkele stewards dekking moesten zoeken. Enkele indringers kwamen ook het veld op, de rest bleef achter de boarding. Binnen een minuut besloten de inbrekers weer te vertrekken, waarna het duel hervat kon worden. De ploeg van trainer Pascal Jansen kwam sterk uit de korte onderbreking. Vangelis Pavlidis was dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn schot vanuit kansrijke positie op de paal belanden. Vlak voor rust probeerden Jesper Karlsson en Gudmunsson het maar weer eens met schoten van afstand. Branderhorst wist zich opnieuw met twee reddingen te onderscheiden.

De supporters verlaten al snel weer het stadion, waarna Manschot de wedstrijd hervat. De veiligheidsmensen verzamelen zich bij het hek om te overleggen hoe nu verder. #aznec #necnijmegen pic.twitter.com/EUykYFf0c9 — Jeroen Bijma (@JeroenBijma) November 20, 2021

Waar de gelijkmaker van AZ voor rust in de lucht hing, kabbelde de wedstrijd na rust lange tijd voort. De thuisploeg was niet langer in staat om kans op kans te creëren, waardoor NEC meer in de wedstrijd kwam. Met een uur op de klok leken de bezoekers zelfs de marge te verdubbelen. Bruijn stuurde Jonathan Okita de diepte in, die de bal langs de uitgekomen Peter Vindahl schoot. De aanvaller stond echter in buitenspelpositie, waardoor AZ in de wedstrijd bleef. Jansen poogde halverwege de tweede helft iets aan het spelbeeld te veranderen door Gudmundsson en Fredrik Midtsjö te vervangen voor Hakon Evjen en Tijjani Reijnders.

Een kwartier voor tijd kreeg Okita alsnog de kans om de wedstrijd in het slot te gooien. De aanvaller werd ditmaal de diepte ingestuurd door Dirk Proper, maar schoot de bal rakelings langs de paal. De Alkmaarders lieten zich vervolgens ook weer gelden. Martins Indi kreeg een grote mogelijkheid om AZ langszij te brengen. De verdediger kopte een corner echter net naast. In de slotseconden sleepte de thuisploeg alsnog een punt uit het vuur, toen Aboukhlal op aangeven van Evjen de 1-1 binnenkopte. Door het gelijkspel staat NEC op de zevende plaats met 19 punten uit 13 duels. AZ staat elfde met zestien punten uit twaalf duels.