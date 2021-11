Chelsea recht rug met klinkende zege; Ziyech valt in en geeft assist

Zaterdag, 20 november 2021 om 15:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:27

Chelsea heeft zich zaterdag hersteld van de halve misstap vlak voor de interlandperiode. Twee weken na het teleurstellende gelijkspel tegen Burnley (1-1) was het team van manager Thomas Tuchel met 0-3 te sterk voor Leicester City, dat tot zaterdag niet een van de drie voorgaande thuisduels met de Londenaren had verloren. Hakim Ziyech kwam na iets meer dan een uur spelen binnen de lijnen voor Mason Mount en stond acht minuten later aan de basis van het doelpunt van een andere invaller, Christian Pulisic.

De lijstaanvoerder van de Premier League ging met een comfortabele voorsprong de rust in. Na nog geen half uur spelen stonden de bezoekers reeds met 0-2 voor in het King Power Stadium. Na een hoekschop van Ben Chilwell vanaf de rechterkant kopte Antonio Rüdiger de bal knap achterwaarts buiten het bereik van Kasper Schmeichel in de linkerhoek: 0-1. Op de klok stond nog geen veertien minuten speeltijd.

Chelsea aan de leiding in het King Power Stadium! ?? Rüdiger ontsnapt aan de aandacht en kopt knap achterwaarts binnen ?? #ZiggoSport #LEICHE #PremierLeague pic.twitter.com/uONdSSCYgn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

Chelsea verdubbelde nog geen kwartier later de voordelige marge. N’Golo Kante ontving de bal van Reece James en mocht ongehinderd oprukken richting het strafschopgebied, waarna hij de bal vanaf een meter of twintig in de rechterhoek achter Schmeichel plaatste: 0-2. Leicester City kreeg in het eerste bedrijf amper grip op de wedstrijd. Het team van Brendan Rodgers maakte een weifelende indruk achterin en kon tegelijkertijd in offensief opzicht niks uitrichten tegen het uitstekend spelende Chelsea.

Een sublieme redding van Schmeichel op een van richting veranderd schot van Chilwell, nog geen tien minuten na rust, zorgde ervoor dat Leicester City enigszins in de wedstrijd bleef. Behoudens een kopbal van Jamie Vardy, na voorbereidend werk van James Maddison, waren the Foxes echter niet in staat om de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Na iets meer dan zeventig minuten spelen gooide Pulisic het duel in het slot. Na een individuele actie van Ziyech aan de rechterkant van het strafschopgebied scoorde hij van dichtbij: 0-3.

De invallers vinden elkaar ?? Ziyech bedient Pulisic met een handige pass binnendoor. De Amerikaan gooit de wedstrijd in het slot: 0-3! ?????#ZiggoSport #LEICHE #PremierLeague pic.twitter.com/6K2B15duq1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

Chelsea zag in het restant van het duel liefst drie doelpunten afgekeurd worden. De treffers van Callum Hudson-Odoi, Pulisic en James gingen niet door wegens buitenspel van respectievelijk Pulisic, Chilwell en wederom Chilwell. Chelsea komt op 29 punten uit 12 duels en dat zijn er 6 meer dan Manchester City en West Ham United, die later dit weekeinde in actie komen. West Ham speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (aftrap 16.00 uur) en City ontvangt zondag Everton (15.00 uur). Leicester City blijft twaalfde met vijftien punten uit twaalf duels.