Tuchel noemt wilde geruchten over Ziyech ‘verzinsels van de media’

Zaterdag, 20 november 2021 om 09:40 • Yanick Vos

Hakim Ziyech hoeft in januari niet te rekenen op een transfer. Chelsea-manager Thomas Tuchel wil de Marokkaans international namelijk niet laten gaan. Volgens diverse media zou de Duitse trainer openstaan voor een winters vertrek van Ziyech, maar dat is door hem ontkracht op een persconferentie. Tuchel noemt de berichtgeving ‘verzinsels van de media’.

Volgens Sport zou Barcelona Ziyech in januari naar het Camp Nou willen halen. Tuchel zou een vertrek van de ex-Ajacied naar verluidt niet tegenhouden. “Het is heel gemakkelijk”, antwoordde de trainer toen hij op een persconferentie werd gevraagd naar de geruchten. “Ik heb al meerdere keren gezegd dat Hakim het erg goed deed in de voorbereiding, maar dat hij te maken kreeg met een blessure, die hem tegenhield. Na zijn schouderblessure was hij niet volledig vrij in zijn hoofd, wat wel noodzakelijk is voor zijn spel.”

Ziyech speelde dit Premier League-seizoen pas vier wedstrijden, waarvan twee als basisspeler. In de Champions League kwam hij drie keer in actie en was hij eenmaal trefzeker. “De laatste wedstrijden heeft hij een stap gezet”, aldus Tuchel. “We hadden wat blessures en hij greep de kans op meer speelminuten aan. Hakim was beslissend: met een assist, met een doelpunt. Dat is goed. Op het moment denken we helemaal niet aan een mogelijk vertrek van Hakim in de winter. Ik heb daar met niemand over gesproken, dus dat zijn verzinsels van de media.”

De 28-jarige Ziyech, wiens contract op Stamford Bridge doorloopt tot aan de zomer van 2025, heeft volgens Tuchel geen vertrekwens. “Hij heeft zich in ieder geval niet bij mij gemeld, dus hij is gewoon een belangrijke speler in de selectie. Hakim is een erg getalenteerde en ambitieuze speler en we verwachten het beste van hem. Maar er is veel concurrentie. Ik kan niet iedereen altijd negentig minuten laten spelen, dat is gewoon onmogelijk.” Chelsea komt vanmiddag om 13.30 uur in actie in de Premier League tegen Leicester City.