‘Als Spartak Moskou Quincy Promes beschermt, betekent dat een enorme deuk’

Zaterdag, 20 november 2021 om 00:12 • Laatste update: 00:16

Spartak Moskou doet er niet goed aan om Quincy Promes af te schermen van de Nederlandse autoriteiten, vindt Evgeniy Levchenko. De voorzitter van spelersvakbond VVCS reageert in een interview met het Russische RB-Sport op het nieuws dat de aanvaller wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Als Promes weigert mee te werken en in bescherming wordt genomen door Spartak, straalt dat volgens Levchenko slecht af op de club.

Promes wordt ervan verdacht dat hij zijn neef met een mes in zijn knie heeft gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude vorig jaar. Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat de vijftigvoudig international wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Gerard Spong, advocaat van Promes, wilde donderdag de media niet te woord staan en een woordvoerder van het OM liet weten dat het wel zal blijken of de ex-Ajacied zal komen opdagen nadat een dagvaarding is uitgebracht. Mocht Promes ervoor kiezen om aanwezig te zijn bij de zitting, dan kan de strafzaak op de gebruikelijke manier worden behandeld.

"Als hij weigert op te dagen, zijn daar enorme consequenties aan verbonden", stelt Levchenko echter. "Hij wordt dan de toegang ontzegd tot een groot aantal landen. Alleen landen waar geen uitleveringsverdrag mee bestaat, blijven over." Als Promes niet komt opdagen en wel veroordeeld wordt, kan een Europees arrestatiebevel worden uitgevaardigd. Dan loopt hij het risico te worden aangehouden zodra hij een voet over de grens van een Europees land zet. "Als Spartak eraan meewerkt dat hij niet komt opdagen, loopt de internationale reputatie van de club een enorme deuk op. Ik voorzie grote problemen voor Promes als hij weigert mee te werken met de politie en het Openbaar Ministerie."

Een woordvoerder van Spartak reageerde donderdagavond door te stellen dat Promes 'volledig is gefocust op de komende wedstrijden'. Levchenko vindt die reactie niet alleen dubieus, maar vraagt zich ook af in hoeverre het mogelijk is. "Het wordt na zulk nieuws mentaal heel moeilijk voor Promes om zich te richten op de komende wedstrijden. Maar voetbal is de enige uitlaatklep die hij nog heeft. Het is een moeilijke situatie." In het interview wordt de mogelijkheid opgeworpen dat Promes een Russisch paspoort krijgt, zodat hij in Rusland kan blijven. "Die optie is er, maar wil Spartak een speler hebben die, om het zacht uit te drukken, de wet heeft overtreden? Laten we eerlijk zijn: niemand wil geassocieerd worden met criminelen."

Wanneer Promes besluit om niet naar Nederland te komen voor het juridisch proces, dan kan de rechtbank de zaak bij verstek behandelen. Volgens rechtbankverslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf ligt het meer voor de hand dat de Spartak-aanvaller zijn advocaat machtigt om namens hem op te treden. “Het nadeel van dat scenario is dat de advocaat niet op het familiefeest was. Promes is, samen met het slachtoffer, de enige die precies weet wat er is gebeurd, vragen kan beantwoorden en misverstanden uit de weg kan ruimen. Hij heeft daar een groot belang bij, want op poging doodslag staat een maximum straf van tien jaar”, aldus Belleman. Er kan ook gekozen worden voor een videoverbinding, mocht Promes ervoor kiezen om in Rusland te blijven.