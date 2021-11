Slachtoffer wil dat Quincy Promes wordt vervolgd voor poging tot moord

Vrijdag, 19 november 2021 om 07:54 • Yanick Vos

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat Quincy Promes wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Het slachtoffer en zijn advocaat Yehudi Moszkowicz willen echter dat Promes wordt vervolgd voor poging tot moord. “We hebben bij het Openbaar Ministerie aangegeven dat we dat anders gaan afdwingen bij het gerechtshof'', aldus de raadsman tegenover het Algemeen Dagblad. De aanvaller van Spartak Moskou wordt ervan verdacht dat hij zijn neef met een mes in zijn knie heeft gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude vorig jaar.

Gaandeweg het proces kan de aanklacht nog worden afgezwakt tot zware mishandeling. Het dossier wijst volgens Moszkowicz uit dat er sprake is van poging tot moord. De advocaat van Promes wil tegenover de krant echter niet ingaan op details. “Laten we eerst deze rechtszaak maar eens afwachten”, reageert een woordvoerder van justitie. Volgens Saskia Bellaman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf, doet de Oranje-international er overigens goed aan om de strafzaak bij te wonen. Een zittingsdatum is vooralsnog nog niet bekend.

Gerard Spong, advocaat van Promes, wilde donderdag de media niet te woord staan en de woordvoerder van het OM laat weten dat het wel zak blijken of de ex-Ajacied zal komen opdagen nadat een dagvaarding is uitgebracht. Mocht Promes ervoor kiezen om aanwezig te zijn bij de zitting, dan kan de strafzaak op de gebruikelijke manier worden behandeld. Belleman benadrukt in de krant dat een verdachte niet verplicht is om aanwezig te zijn, tenzij de rechtbank hem dat opdraagt. Volgens de journalist is het nog te vroeg om te zeggen of de rechtbank dat zal doen.

Wanneer Promes besluit om niet te komen vanuit Rusland, dan kan de rechtbank de zaak bij verstek behandelen. Volgens Belleman ligt het meer voor de hand dat de Spartak Moskou-aanvaller zijn advocaat machtigt om namens hem op te treden. “Het nadeel van dat scenario is dat de advocaat niet op het familiefeest was. Promes is – samen met het slachtoffer – de enige die precies weet wat er is gebeurd, vragen kan beantwoorden en misverstanden uit de weg kan ruimen. Hij heeft daar een groot belang bij, want op poging doodslag staat een maximum straf van tien jaar”, aldus Belleman.

Er kan ook gekozen worden voor een videoverbinding, mocht Promes ervoor kiezen om in Rusland te blijven. “Nadeel is dat een eventueel op te leggen straf niet kan worden uitgevoerd, omdat Promes in Rusland zit”, schrijft Belleman. “Nederland kan vragen om uitlevering, maar dat is een langdurig proces.” Als Promes niet komt opdagen en veroordeeld worden, dan ligt het volgens Belleman voor de hand dat er een Europees arrestatiebevel wordt uitgevaardigd. “Dan loopt Promes het risico dat hij wordt aangehouden zodra hij een voet over de grens van een Europees land zet.”