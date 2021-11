Van der Gijp en Kieft schrikken: ‘Dit was gewoon een 3, hij leverde alles in’

Maandag, 15 november 2021 om 20:57 • Dominic Mostert

Daley Blind heeft zaterdagavond in de wedstrijd tussen Montenegro en Nederland (2-2) geen indruk gemaakt op de analisten van Veronica Inside. De linksback oogde voorafgaand aan de gelijkmaker laconiek in het duel met Nikola Vujnovic, die zodoende binnen kon koppen. Johan Derksen snapt niet waarom Blind het vertrouwen krijgt op de linkerflank, terwijl René van der Gijp zijn optreden beoordeelt met een 3.

Blind schakelde zich in de openingsfase goed in en haalde zo de achterlijn, maar zag er daarna in defensief opzicht meermaals slecht uit. Eerst liet hij zijn man Vladimir Jovovic lopen, die Justin Bijlow omspeelde en tot opluchting van Blind het zijnet raakte. Daarna slaagde de Ajacied er tweemaal toe niet in om een voorzet te blokken, waardoor twee keer een dreigende situatie ontstond in het strafschopgebied. In het cruciale kopduel bij de late gelijkmaker liet Blind na om mee te springen met zijn tegenstander Vujnovic.

?? Montenegro komt op gelijke hoogte. "Wat roept Nederland de problemen hier over zichzelf af." #MNENED pic.twitter.com/jungfs6ww0 — NOS Sport (@NOSsport) November 13, 2021

Derksen stipt aan dat ‘zowel Feyenoord als AZ’ een betere linksback heeft, doelend op Tyrell Malacia en Owen Wijndal. Daarentegen is Blind 'echt een heel zwakke schakel als je moet verdedigen', vindt de analist. Hij vindt de gelijkmaker 'honderd procent de fout van Blind'. "De zwakke plekken van Blind beginnen te overheersen. Hij is goed in de opbouw, maar heeft niets opgebouwd en heeft alleen maar gefaald in verdedigend opzicht. De jongen die kopte, is kleiner dan Blind (1,77 om 1,80 meter, red.). Als Blind alleen al was meegesprongen, had hij geen schijn van kans", denkt Derksen.

"Een verdediger met de ervaring van Blind… Houd toch op", vult Wim Kieft zuchtend aan. Van der Gijp stelt dat een linksback normaliter een cijfer tussen de 6 en 8 krijgt. "Maar dit was gewoon een 3. Hij heeft alles ingeleverd. Dat kan natuurlijk niet, als het spel zich voor je afspeelt." Blind verloor twaalf keer de bal; bij Oranje leden Denzel Dumfries (dertien keer) en Memphis Depay (vijftien) vaker balverlies. Volgens Derksen kan Blind zijn gebreken bij Ajax camoufleren. "Daar hoeft hij natuurlijk niet zo vaak te verdedigen. Dan kan hij lekker opbouwen. Dat kan hij wel in één tempo en hij heeft een goede trap."