Joshua Zirkzee is de grote uitblinker bij hoge uitslag van Jong Oranje

Maandag, 15 november 2021 om 15:48 • Laatste update: 15:54

Jong Oranje heeft maandagmiddag gedaan wat het moest doen met het oog op plaatsing voor het EK in 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi was maandagmiddag in het Victoria Stadium met 0-7 veel te sterk voor Jong Gibraltar en blijft zodoende ongeslagen in de EK-kwalificatiecyclus. Joshua Zirkzee was de grote uitblinker met twee goals en één assist. Jong Oranje heeft door de zege dertien punten uit vijf duels. Hiermee is het gedeeld koploper met Jong Zwitserland, dat een minder doelsaldo heeft.

Van de Looi wijzigde zijn opstelling ten opzichte van de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Bulgarije (3-1) van vrijdagavond op vijf plaatsen. In de defensie kregen Ki-Ja Hoever en Melayro Bogarde de voorkeur boven Jeremie Frimpong en Sepp van den Berg, terwijl Kenneth Taylor als verdedigende middenvelder in de basis begon ten faveure van Ludovit Reis. Brian Brobbey en Crysencio Summerville hielden tot slot Daniel van Kaam en Daishawn Redan op de bank.

Na ruim een kwartier spelen wist Jong Oranje de ban op Gibraltar te breken. Taylor gaf de bal mee aan Zirkzee, die een strakke voorzet op Summerville in huis had. De aanvaller van Leeds United kon van dichtbij binnenwerken: 0-1. Voor Summerville betekende het zijn eerste interlandgoal voor Jong Oranje. Vijf minuten later slaagden de Nederlandse beloften erin om de marge te verdubbelen. Hoever kwam sterk door over de rechterflank en tikte de bal in de rebound binnen: 0-2.

De ploeg van Van de Looi kwam na rust sterk uit de kleedkamer. Op aangeven van Taylor voerde Brobbey de score namelijk al snel verder op: 0-3. Jong Oranje liep vervolgens over de leeftijdsgenoten van Gibraltar heen, want met twee goals via hetzelfde recept werd de score in een rap tempo naar 0-5 getild. Hoever vond tweemaal met een voorzet Zirkzee, die in beide gevallen zijn vizier op scherp had staan. Halverwege de tweede helft mocht ook Jurgen Ekkelenkamp meedelen in de feestvreugde. De middenvelder rondde een een lange pass van Wouter Burger goed af: 0-6. Het slotakkoord was voor invaller Redan, die na knap werk van Ekkelenkamp raak schoot: 0-7.