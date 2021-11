Kjell Scherpen: ‘Ik heb tijd zat en weet waarvoor ik heb gekozen’

Zondag, 14 november 2021 om 21:01

Kjell Scherpen is nog altijd positief gestemd over zijn overstap naar Brighton & Hove Albion. De 21-jarige keeper maakte afgelopen zomer voor vijf miljoen euro de overstap van Ajax, maar speelde nog geen minuut in het eerste elftal van the Seagulls. Scherpen zegt in een interview met De Telegraaf een aanpassingsjaar te hebben afgesproken met de club, wat deel zou zijn van een groter plan.

“Ik zou het eerste jaar de tijd krijgen om me aan de club, het niveau en de Premier League aan te passen. En waar het kon zoveel mogelijk te spelen”, citeert Scherpen de gemaakte afspraken tussen hem en de club. De sluitpost, die zich momenteel met Jong Oranje voorbereidt op het EK-kwalificatieduel met Gibraltar van maandag, raakte echter bij zijn allereerste oefenwedstrijd geblesseerd. “Toen ik een terugspeelbal wilde wegtrappen, kwam er een speler van de andere kant en tikte mijn schoen aan, waardoor ik in de grond trapte. Daar konden mijn enkelbandjes niet zo goed tegen.”

Het kostte Scherpen zes weken om te revalideren en inmiddels maakt hij zijn minuten bij de Onder-23 van Brighton. Eind september maakte hij zijn rentree tegen de reserves van Leicester City; in totaal staat de teller tot dusver op drie officiële duels. Ondanks dat Scherpen dus nog geen minuten in de ‘volwassen’ Premier League maakte, vindt hij niet dat hij moet klagen. “Nee, ik ben gewoon stappen aan het maken. De trainingen bij het eerste zijn van hoog niveau. Ik train alles mee, ik voel me ook sterker worden. Dat is positief.”

Brighton & Hove Albion bevindt zich momenteel op een verdienstelijke zevende plek in de Premier League en heeft met Robert Sánchez een onbetwiste eerste doelman. Officieus is Scherpen achter reservedoelman Jason Steele de derde man, maar de voormalig keeper van FC Emmen wacht geduldig op zijn kans. “Ik maak me niet per se druk om dat het nu moet gebeuren, ook al wil ik niets liever dan doorbreken. Brighton heeft een plan met mij. Ik heb tijd zat en weet waarvoor ik heb gekozen.”